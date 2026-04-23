Borba za egzistenciju otpuštenih iz Koksare: Bez posla i u kreditima gotovo 600 radnika

Gašenje Koksare u Lukavcu krajem februara označilo je početak borbe za egzistenciju oko 730 otpuštenih radnika nekadašnjeg industrijskog giganta. Dva mjeseca kasnije posao je našlo njih 130, dok je gotovo 600 radnika još bez posla, pritisnuto kreditima i borbom za egzistenciju.

Novi posao

U toku je aktivno povezivanje radnika i potencijalnih poslodavaca, a radnici biraju ponude u skladu s uslovima i primanjima, naveo je za „Dnevni avaz“ bivši prvi sindikalac Koksare Ermin Halilović.

- Upućena je inicijativa da se u Tuzlanskom kantonu sagledaju sve firme, kako bi bivši radnici Koksare što brže i lakše našli novo zaposlenje - kazao je Halilović. Dodaje da radnici traže uslove koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i prosječnoj plaći u Federaciji.

Halilović podsjeća da su radnici Koksare imali beneficije, koje u privatnom sektoru uglavnom ne postoje, kao što su noćni rad, minuli rad i slično. Kod privatnika uglavnom toga nema, naveo je. Dodaje da su mnogi radnici kreditno zaduženi i pod egzistencijalnim pritiskom. Komentarisao je i zapošljavanje radnika preko Službe za zapošljavanje. Naveo je da radnike koji odbiju ponuđene poslove, služba može lako skinuti s evidencije.

Šanse za posao

Iz Privredne komore Tuzlanskog kantona poručuju da postoji realna mogućnost za zapošljavanje većine otpuštenih radnika Koksare.

- Ponude su jako konkretne i ima još tih ponuda koje su evidentirane u prvoj interakciji. Već 130 ljudi je zaposleno po tom pozivu - rekao je predsjednik Komore Nedret Kikanović.

Navodi da privreda može preuzeti značajan dio radne snage, s obzirom na broj iskazanih potreba. Privrednici su tražili 419 bivših radnika Koksare, koji su se prijavili na evidenciju Službe za zapošljavanje, što je obećavajući signal da postoji velika šansa za zaposlenje tih radnika, naveo je Kikanović za “Avaz”.

Uloga u industrijskom lancu

Planirano je intenzivnije povezivanje radnika i poslodavaca u narednom periodu, u saradnji nadležnih institucija i privrednika, kako bi se ubrzao proces zapošljavanja bivših radnika Koksare.

Ističe da je Koksara imala važnu ulogu u industrijskom lancu, te da će njeno gašenje imati šire posljedice na privredu Kantona, te Željeznice Federacije BiH i druge kompanije koje su radile s Koksarom.