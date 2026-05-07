Tito kakvog niste vidjeli: Rijetka fotografija s odmora na Brionima

Fotografija Josipa Broza Tita, bivšeg predsjednika SFRJ, koju javnost do sada nije imala priliku vidjeti u ovom obliku, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Na slici, koja je kolorizirana, maršal je prikazan tokom odmora, u opuštenoj atmosferi na Brijunima.

Josip Broz Tito bio je poznat po ljubavi prema prirodi, lovu i luksuznom načinu života, a značajan dio slobodnog vremena provodio je na Brijunskim otocima, posebno na Vangi.

Na fotografiji se vidi kako Tito boravi na plaži, odjeven u kupaći kostim, dok drži koplje za ribolov, što dodatno naglašava njegovu povezanost s aktivnostima u prirodi i morem.