Tito kakvog niste vidjeli: Rijetka fotografija s odmora na Brionima

Z. V.

prije 2 dana

Fotografija Josipa Broza Tita, bivšeg predsjednika SFRJ, koju javnost do sada nije imala priliku vidjeti u ovom obliku, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Na slici, koja je kolorizirana, maršal je prikazan tokom odmora, u opuštenoj atmosferi na Brijunima.

Josip Broz Tito bio je poznat po ljubavi prema prirodi, lovu i luksuznom načinu života, a značajan dio slobodnog vremena provodio je na Brijunskim otocima, posebno na Vangi.

Na fotografiji se vidi kako Tito boravi na plaži, odjeven u kupaći kostim, dok drži koplje za ribolov, što dodatno naglašava njegovu povezanost s aktivnostima u prirodi i morem.

Njegov izgled na slici – preplanula koža i fizički snažna građa – doprinosi dojmu da je i tokom odmora vodio aktivan i disciplinovan životni stil.

Ovakve fotografije i dalje izazivaju interes javnosti jer prikazuju kontrast između njegove državničke uloge i privatnog života. Time se dodatno oblikuje gotovo kultna slika Tita u kolektivnom sjećanju prostora bivše Jugoslavije.

