Hag odbio zahtjev delegacije iz RS: Nema sastanka o zdravlju ratnog zločinca Ratka Mladića

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu dostavio je negativan odgovor Ministarstvu pravde Republike Srpske na zahtjev za sastanak u vezi sa zdravstvenim stanjem osuđenog Ratka Mladića.

Iz Haga je poručeno da predsjednica Mehanizma u ovom trenutku ne može primiti delegaciju iz Banje Luke.

Ranije je Ministarstvo pravde Republike Srpske zatražilo da ministar Goran Selak održi sastanak sa predsjednicom suda i nadležnim zvaničnicima, kako bi se razgovaralo o uslovima boravka i zdravstvenoj zaštiti Ratka Mladića, koji u haškom pritvoru služi doživotnu kaznu zatvora.

U zvaničnom dopisu iz Haga naglašeno je da je Vlada Republike Srpske već ranije slala pisma u kojima se zalaže za Mladićevo puštanje na liječenje. Sud je istakao da bi prihvatanje takvog sastanka u ovom trenutku ugrozilo sudsku nezavisnost.

- Radi očuvanja i privida i stvarne sudske nezavisnosti u vezi sa zahtjevom gospodina Mladića, predsjednica u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju - navedeno je u odgovoru Mehanizma.

Ratko Mladić je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika UN-a za taoce.

Iako institucije iz Republike Srpske kroz humanitarne apele pokušavaju uticati na njegovo puštanje, sud u Hagu ostaje pri stavu da se pravni postupci i medicinska briga odvijaju u okviru propisanih pravila Mehanizma.