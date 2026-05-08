SBiH najavila kandidaturu Begije Smajić za potpresjednicu RS, Mašić kaže da su prekršili Izborni zakon

Što se tiče liste za NSRS, SBiH je poručila da je spremna biti dio zajedničke liste ukoliko na njoj ne bude SDP

Mašić reagirao nakon objave SBiH.

S. S.

prije 50 minuta

Iz Stranke za BiH su poručili da je na konstituirajućoj sjednici Predsjedništva stranke donesena odluka o izboru najužeg rukovodstva stranke, koje će uz Semira Efendića, kao potpredsjednici čini Mirnes Gušić, Begija Smajić i i Zijad Nišić.

Također, najavili su izlazak na izbore na svim nivoima vlasti, a osim već poznate kandidature Semira Efendića za Predsjedništvo BiH, najavili su da će za predsjednicu/potpredsjednicu RS kandidirati Begiju Smajić iz Srebrenice.

Rekli su da su u RS spremni na saradnju sa svim državotvornim političkim subjektima izuzev SDP-a. Kažu da ukoliko se ne postigne dogovor o koaliciji bez SDP-a, SBiH će izaći samostalno na izbore za NSRS.

- Begija Smajić je potpredsjednica stranke i prepoznatljivo političko ime koje je u mandatu od 2018. do 2022. godine obavljalo funkciju poslanice u NSRS, gdje je dosljedno zastupala interese građana i države BiH, posebno povratnika. Radi i živi s porodicom u Srebrenici, gdje je i aktuelna odbornica u Skupštini Opštine - ističu iz SBiH.

Objava Mašića. Screenshot

Šef Kluba SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Damir Mašić smatra da je SBiH najavom kandidature Begije Smajić prekršila Izborni zakon.

- Stranka za BiH je direktno prekršila Izborni zakon jer su predstavili kandidatkinju i dio izbornog programa/strategije za predstojeće izbore nakon raspisivanja Izbora od strane CIK-a, što je novčano kažnjivo. Na potezu je Centralna izborna komisija - kazao je Mašić.

