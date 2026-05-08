SBiH najavila kandidaturu Begije Smajić za potpresjednicu RS, Mašić kaže da su prekršili Izborni zakon

Iz Stranke za BiH su poručili da je na konstituirajućoj sjednici Predsjedništva stranke donesena odluka o izboru najužeg rukovodstva stranke, koje će uz Semira Efendića, kao potpredsjednici čini Mirnes Gušić, Begija Smajić i i Zijad Nišić.

Također, najavili su izlazak na izbore na svim nivoima vlasti, a osim već poznate kandidature Semira Efendića za Predsjedništvo BiH, najavili su da će za predsjednicu/potpredsjednicu RS kandidirati Begiju Smajić iz Srebrenice.

Rekli su da su u RS spremni na saradnju sa svim državotvornim političkim subjektima izuzev SDP-a. Kažu da ukoliko se ne postigne dogovor o koaliciji bez SDP-a, SBiH će izaći samostalno na izbore za NSRS.

- Begija Smajić je potpredsjednica stranke i prepoznatljivo političko ime koje je u mandatu od 2018. do 2022. godine obavljalo funkciju poslanice u NSRS, gdje je dosljedno zastupala interese građana i države BiH, posebno povratnika. Radi i živi s porodicom u Srebrenici, gdje je i aktuelna odbornica u Skupštini Opštine - ističu iz SBiH.