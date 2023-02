Djeca osuđenika - kažnjenici bez krivice

Potvrđuje nam to mostarski psiholog Marko Romić, koji je dojma da takva djeca, osim što im se ne pomaže, budu jako izložena diskriminaciji i različitim nevoljama. Ma kako teške činjenice bile, iznosi Romić, struka se zalaže za to da se djeci kaže istina, naravno, kako napominje, na prikladan način.

Zavisi od uzrasta



U Uredu su, kaže nam, registrirali žalbe koje se odnose na kontakte majke s djetetom. Odnosno, radilo se o slučaju kada je dijete odbilo kontakt s majkom.

- Postavlja se pitanje, generalno, o pravima koja imaju majka i dijete u odnosu na oca koji se nalazi na izdržavanju kaznenih sankcija - napominje ona.

Direktorica Četvrte osnovne škole u Mostaru Seada Kuštrić u svojoj je višegodišnjoj praksi kao pedagog/psiholog imala brojnu djecu čiji su roditelji bili u zatvoru.



- U svakom slučaju, ta djeca različito prebrode to stanje. Kako? Zavisno od uzrasta, pa se kod manje djece to lakše prevaziđe, odnosno, pedagoško-psihološkim korektivnim i savjetodavnim radom to se puno bolje uspije s njima, jer oni nisu svjesni te situacije i šta to znači uopće. Međutim, starija djeca i adolescenti to teže podnose zbog stida i traume, a na neki način osjećaju se obaveznim da se pokažu da nisu takvi kako bi izbjegli osudu društva - priča nam Kuštrić.



Ističe da se ta djeca ponašaju najčešće uzorno, povučeno te da nisu ambiciozni, kao ni pretjerano motivirani da uče.



- Ali, svejedno, najčešće ne žele biti i živjeti po modelu svojih roditelja. Mi u osnovnoj školi imamo individualan pristup, na koncu i osnovno obrazovanje je obavezno po Ustavu, tako da svako dijete nađe svoje mjesto i u školi se ta djeca osjećaju sigurno i zaštićeno. Pogotovo ako uspostavi, a to je neophodno, jedan emotivan kontakt s nastavnicima, razrednicima i pedagoško-psihološkim timom. Oni, ustvari, kompenziraju tu svoju nepostojeću porodicu školom. Škola bude neka njihova porodica.



Zanimljivo je da nam ta djeca, nakon osnovne škole, najčešće navraćaju, jer u srednjoj školi se manje snalaze. Stoga i u srednjoj školi treba nastaviti taj individualni pristup. Oni ne smiju biti stigmatizirani, jer i oni mogu biti dobri keramičari, dobri vozači i dobri pravnici. Ako mu je roditelj posrnuo, ne znači da dijete treba degradirati i isključiti iz društva. Moramo svakodnevno djelovati i dati vlastiti doprinos. Prema mom mišljenju, nijedno dijete ne smije biti u sjeni. Svako dijete mora dobiti priliku - poručuje Kuštrić.