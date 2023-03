Govedarica: Dodikom sada upravlja strah

Dodikom upravlja strah i to je razlog zašto sada pokušava derogirati sve zaključke NSRS koji se tiču nametnutog Inckovog zakona i zašto se on zalaže za povratak u institucije BiH, izjavio je Vukota Govedarica, član Predsjedništva SDS-a.



On kaže da je očigledno da sve ono što je pričao proteklih mjeseci Dodik sada pokušava predstaviti na neki drugi način.



- On je čak jučer rekao da SNSD nikada nije blokirao Parlamentarnu skupštinu BiH i rad institucija na bh. nivou, iako svi znaju da je to netačno. Sve to pokazuje da je Dodik u strahu jer je shvatio da mu mnogo toga izmiče kontroli i da se stvari ne dešavaju kao je on to planirao - navodi Govedarica.