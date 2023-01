Pulmolog Edo Selimić za "Avaz" o zagađenju zraka: Izloženi smo riziku, ovo je katastrofa

Primorani biti u kući

- Starije osobe, penzioneri i opsturktivci moraju da sjede u kući ako nemaju finansijske mogućnosti da odu, pobjegnu iz ove katastrofe, ali sve bosanske kotline sada su pune magle i smoga. Nalazimo se u jednoj katastrofalnoj pat poziciji gdje ne možete ništa. Opstruktivcima je jako teško iz dva razloga kada je ovako vrijeme. Magla vam snižava postotak kiseonika u vazduhu za nekih 10 posto, a onda kad na to dodate ove sitne čestice i kad na to dodate hemijska jedinjenja koja nastaju spaljivanjem, onda je to katastrofa – rekao je Selimić.

Dodao je da boravak i u kući je izložen drugom riziku, jer ne otvaraju se prozori niti balkone, ne pušta se novi zrak u prostor, jer se ne može pustiti prljav.