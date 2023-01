Pukla tikva i s "Našom strankom": Damir Arnaut opet mijenja stranački dres?

Htio da bude ministar vanjskih poslova

Potom je red da ispolji svoje frustracije došao na njenog stranačkog kolegu Damira Arnauta. On je otišao i korak dalje, pa su, pored partnera, njegov gnjev osjetile i stranačke kolege. Arnaut je, kako kaže, nezadovoljan što je NS dobila ministarstvo prometa i komunikacija, a ne vanjsku trgovinu, kazao je i da Denisa Bećirovića kao člana Predsjedništva niko od njih nije ništa pitao, protiv je imenovanja Sevlida Hurtića, a nije krio ni da je imao ambiciju da on bude ministar vanjskih poslova: „Ta priča da ja budem ministar je završena prošlog petka. Ja sam sa Dinom razgovarao o toj mogućnosti da MVP bude mjesto koje ću ja obnašati, i zaista sam bio ohrabren da je on razmotrio to pitanje“.

Arnaut kaže da je Konaković, koji je ipak odlučio da on na kraju bude ministar, bio vrlo „galantan“ u razgovorima, te da ga je navodno bio spreman podržati i Edin Froto, no otkrio je i da je protiv njegovog imenovanja izričito bila njegova kolegica Sabina Ćudić, koja je i sama stremila ka toj poziciji:

- Sabina Ćudić je dobacila preko sale da ne bih dobio njen glas. Bio sam zatečen – otkrio je Arnaut svoje potresno iskustvo koje nagoni suze na oči.

Ipak, ubrzo ga je poklopio i sam Edin Forto, koji je kazao kako Arnaut nikada nije ozbiljno ni razmatran za poziciju ministra vanjskih poslova.

I dok javnost iz usta samih protagonista „osmorke“ ovih dana sluša njihove međusobne optužba, pikanterije sa susreta te javna olajavanja, u SDA-DF koaliciji mogu zadovoljno da trljaju ruke. Osmorka je već u startu počela da puca, ali zahvaljujući prije svega svojim pojedinim sujetnim i nezrelim protagonistima koji nisu u stanju svoj gnjev i prljavi veš sačuvati od javnosti.

Sasvim je normalno da Arnaut bude u sukobu sa nekim od svojih međustranačkih kolega ili da između partnera postoje nesuglasice, no neka osnovna poslovna etika nalaže da se takve stvari rješavaju interno i drže „u krugu porodice“. No, ovakvi istupi pokazuju koliko se u konkretnom slučaju radi o nezrelim pojedincima koji, zbog nezadovoljenih ambicija, ne propuštaju priliku da svojim konkurentima napakoste javno, pa makar s njima bili i u koaliciji ili čak i stranci.