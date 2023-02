Ambasador Marfi: Povelja Kulina bana svjedoči postojanju BiH vijekovima

Uz fotografiju je priložen i video ambasadora Marfija na kojem govori:

- Obožavam historiju. Studirao sam historiju, a čitavu deceniju svoje karijere u Ministarstvu vanjskih poslova provem sam živeći i radeći na Balkanu. Tako je i jedna od stvari u kojoj sam najviše uživao bilo upoznavanje historije ovog regiona, a pogotovo historije BiH. Danas sam imao čast da posjetim Dubrovački arhiv i priliku da vidim jedan od utemeljiteljskih i najvažnijih dokumenata u historiji BiH – Povelju Kulina bana iz 1189. godine. Bogata je i sjajna za izučavanje ova historija – od Kraljevstva Bosanskog, do Vojvodstva Hercegovačkog do Bosanskog Sandžaka, Sandžaka Hercegovačkog, Otomanske provincije Bosne, sve do današnje Bosne i Hercegovine. Dio nje je tragičan, poput posljednjeg rata od 1992. do 1995., ali jedna stvar koja je konstanta jesu ljudi Bosne i Hercegovine i njena historija. A ja sam optimističan i uvjeren da će ona biti temelj za sjajnu i prekrasnu budućnost za građane ove prelijepe zemlje.