Direktno s granice: "Čekamo skoro sat da pređemo u Hrvatsku!"

Na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška, Gradina i Bosanska Dubica pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja, za sada, nisu duža od 30 minuta.



Kako javljaju čitaoci "Avaza", sa graničnog prijelaza Bosanska Gradiška čekaju skoro sat na prelazak granice u Hrvatsku.

Povoljne vremenske prilike

U ostatku BiH, prema prikupljenim podacima, BIHAMK izvještava da se danas na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano i uz povoljne vremenske prilike.

Nedjeljom je smanjen obim sanacionih radova na putevima, ali je na tim lokalitetima obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan intezitet vozila, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Vozače teretnih vozila molimo da, kada iza sebe primjete dugu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja, kako bi se izbjegla rizična preticanja.

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu Gorica, za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela 1. mart u smjeru Zenica-Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev.

Veće klizište

Sporije, zbog radova, tokom dana saobraća se na putnim pravcima Jablanica-Mostar (Donja Jablanica) i Čevljanovići-Nišići.

Zbog većeg klizišta na magistralnom putu Foča-Goražde (kod mjesta Filipovići), saobraća se otežano, jednom trakom.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu M-6 (Ljubinje-Trebinje) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu (spoj M-17 sa R-473). Vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Savjetujemo da se na vrijeme informišete o stanju na putevima i graničnim prelazima, kako bi izbjegli nepotrebna čekanja.

Maraton u Sarajevu

SARAJEVO: -Zbog održavanja Sarajevskog maratona 2023. danas do 14 sati obustavljen je saobraćaj na lokalitetu koji gravitira prema trgu Prve policijske brigade (START I CILJ) i to u ulicama Obala Isa bega Ishakovića (između mosta Tabaci i Šeherčehajića mosta), Šeher Čehajića čikma, Avdage Šahinagića i Veliki Alifakovac do spoja sa ulicom Alifakovac.