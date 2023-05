Rastu vodostaji Bosne, Vrbasa, Une i Sane: Upaljen narandžasti meteoalarm zbog intenzivnih padavina

Trenutno je stanje najkritičnije u Kulen Vakufu. Prema posljednjim informacijama 40 kuća je poplavljeno.

Obustavljen saobraćaj na širem području Kulen Vakufa

- Jedna mještanka mjesne Kulen Vakuf bila je odsječena, u kamp naselju, koju su pripadnici Jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom evakuisali i ona je sad na sigurnom. Jutros smo dovezli cisternu s pitkom vodom u Kulen-Vakuf, obezbijeđena je mjesna zajednica i s nekoliko stotina vreća s pjeskom - rekao je jučer Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća (POMAK).

Prema jutrošnjim podacima BIHAMK-a, zbog izlijevanja vode na kolovoz obustavljen je saobraćaj na putevima na širem području Kulen Vakufa (Kulen Vakuf-Martin Brod, Orašac-Ćelije i Kulen Vakuf-Klisa).

FHMZ izdao narandžasto upozorenje

Iz FHMZ-a navode da je za danas u većem dijelu naše zemlje upaljeno narandžasto upozorenje zbog lokalno intenzivnijih padavine, grmljavina i jakih do olujnih udara vjetra.

Narandažsto upozorenje izdato je za područje Hercegovine, sjeveroistok i sjeverozapad Bosne.

- Jaki do olujni udari jugoistočnog vjetra u Hercegovini, zapadnim, jugozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne.Grmljavina u većem dijelu zemlje. Očekivana količina padavina lokalno od 30 do 50 l/m2. Udari vjetra između 60 i 80, lokalno do 90 km/h.