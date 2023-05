Srećko Đukić o posjeti Dodika Moskvi i Putinu: On ništa ne može da uradi bez EU

Član Foruma za međunarodne odnose i bivši diplomata Srećko Đukić u intervjuu za Danas.rs govorio je, između ostalog, o Miloradu Dodiku.

- To je demonstracija odnosa Milorada Dodika prema Vladimiru Putinu i prema Rusiji više nego što bi bila neka objektivna potreba za odlazak – kazao je Đukić.

Dodik je Putinu odnio orden, kako bi mu ga u Moskvi uručio.

– Orden je orden. Nije razlog da se putuje tamo. To je razlog da Putin dođe u Banju Luku da primi orden.

Cijene gasa

Dodik je u Moskvi razgovarao o cijeni gasa za RS. Cijene su ostale iste, a piše se da će da skoče?

– Kod nas se oko cijene ruskog gasa prave velike misterije. Mi plaćamo veću cijenu gasa nego što je ona na svjetskom tržišu i u Evropi. Ruski gas u Evropi nije konkurentan, imajući u vidu količine tečnog gasa i da ruski gas učestvuje 6,7 posto u evropskoj potrošnji gasa. To su stare priče o tome da Rusija nešto čini oko cijene gasa.

Mlake su reakcije Zapada na Dodikov odlazak u Moskvu. Šta to znači?

– Bila je reakcija Ambasade SAD u Sarajevu koja je bila protiv toga. Rekli su da to ima svoju cijenu. Jednostavno, Dodik pokušava da gazi posljednju liniju koja postoji između BiH, tačnije RS, i Zapada. To ne može da se odrazi dobro na položaj RS i srpskog naroda u BiH. On stalno gura prst u oko Zapadu što nije dobro i nije u dugoročnom interesu.

Dodikove prijetnje

Kažete da je Ambasada SAD rekla da će ovaj odlazak imati svoju cijenu. Koja je to cijena? Dodik prijeti otcjepljenjem RS.

– On mnogo priča, a malo šta može da uradi. To je Međunarodna zajednica shvatila. Ništa on ne može da uradi bez saglasnosti EU.

Ništa njemu u tom smislu ni Rusija ne može pomoći, iako je naivno to kako se predstavlja da sa kroji novi međunarodni svetski poredak, da je glavni krojač Rusija, i da će u krojenju tog svijeta biti obezbijeđeno jedno dobro mjesto za RS.

To je toliko pojednostavljeno shvatanje međunarodnih odnosa da ga ne možemo naći ravnog u historiji diplomatije svijeta. Stvari se ne kreću tim putem i tom putanjom.