Zoran Pavlović za "Avaz“: Poslovati sa gubitkom je besmisleno, jedino rješenje je tražiti izlaz u FBiH

Svojevrsno takmičenje entitetskih vlasti čija će minimalna plaća biti veća, po svemu sudeći, obiće se o glavu RS, gdje su poslodavci najprije najavili, a potom i počeli pripreme za izmještanje poslovanja u FBiH.

Podsjetimo, federalni zvaničnici najprije su najavili „najveću minimalnu plaću u regionu“ u iznosu od 1.000 KM, pa zatim od obećanja odustali ili ga barem prolongirali.

Odbijene primjedbe

Slijedeći ih, vlasti entiteta RS su donijele odluku da od 1. januara ove godine minimalna plaća u ovom entitetu iznosi 900 KM i od te odluke ne odustaju uprkos protestima poslodavaca.

Predsjednik RS Milorad Dodik prije nekoliko dana odbio je sve njihove primjedbe i „onima koji misle da im je bolje u Federaciji“ poručio da slobodno idu.



- Ko je bio pametan taj je krenuo u operaciju na vrijeme. Prije nekoliko dana je bio sastanak kod gospodina Dodika i on je rekao da tu nema nikakvih korekcija, da je to definisano i da će to tako biti. Na ovaj način RS će izgubiti između 5.000 i 10.000 radnih mjesta. Jer poslodavci dogovore poslove sa ulaznim troškovima prije ovog minimalca od 900 KM, a sad toga više nema. Poslovati sa gubitkom je besmisleno, jedino rješenje je tražiti izlaz u FBIH – kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović za portal "Avaza".

Ne može funkcionisati

Pojašnjava da, nakon obračuna minimalne plate od 900 KM, s minulim radom od 0,3 posto, sa 64 posto opterećenja na platu i 10 posto poreza, poslodavci u RS moraju izdvojiti 1.700 KM po jednom radnom mjestu.

- To znači da neka firma koja radi doradne poslove u kožarsko – tekstilnoj industriji ili u metalnom sektoru seli u FBiH, otvara firmu tamo kao što smo otvarali firme u Sloveniji da bismo mogli da vozimo kamion ili autobus.

Doprinosi će u FBiH biti plaćani u odnosu na minimalac od 619 maraka, kako bi mogli da prežive, jer sa ovim cijenama minimalnog rada se ne može funkcionisati – istakao je Pavlović za portal "Avaza".