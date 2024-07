Svi gradonačelnici Sarajeva (XIII dio): Alija Behmen i Ivo Komšić - mandati u kojima je obnovljena Vijećnica

Tada se uspostavio disparitet u Sarajevu, s obzirom na to da su u KS vladale SDA i Stranka za BiH, dok je u Gradu uspostavljena vlast SDP-a i Naše stranke.

Behmen: Na čelu grada bio do 2013. . Facebook

Behmen je od 1998. godine biran za zastupnika u Skupštini KS i Domu naroda Parlamenta BiH, a od 2001. do 2003. godine bio je premijer FBiH. Prije stupanja na mjesto premijera FBiH bio je zastupnik u Parlamentu FBiH.

Jedan od prvih projekata koje je Behmen preuzeo na sebe bila je izgradnja Trebevićke žičare. Behmen je ambiciozno najavljivao da bi žičara trebala biti završena do kraja 2012. godine. No, ovo obećanje neće biti ispunjeno, s obzirom na to da će žičara biti otvorena tek šest godina poslije, odnosno 2018.

U svom radu gradonačelnik Behmen posebno je bio koncentriran na socijalne politike. Pokrenuo je projekt zapošljavanja pod nazivom "Posao za sve", kao i pomoći porodiljama/majkama s djecom iz gradskog budžeta.

U njegovom mandatu napravljen je Spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995., te su završeni posljednji radovi na obnovi Vijećnice.

Alija Behmen bio je i jedan od zagovornika rješavanja problema parkova u Sarajevu. Naime, sarajevski parkovi tih godina bili su omiljena okupljališta mladih ljudi, gdje se, nerijetko uz alkohol, družilo i sviralo.

Iako je tih godina bilježen snažan porast broja slučajeva nasilja i kriminala na ulicama, a grad se suočavao i s problemom pasa lutalica na ulicama, kantonalne vlasti su jedan od gorućih problema vidjele u okupljanju mladih u parkovima, a uz SDA, „protjerivanje“ mladih iz parkova zdušno je podržavao i Behmen kao gradonačelnik.

- Mjesta na kojima se igraju djeca sada su, usljed razbijenih flaša i prljavih šprica, postala mjesta potencijalne zaraze, na koja se roditelji više ne usuđuju izvesti svoju djecu - tvrdio je Behmen.

U konačnici je u Skupštini KS usvojen zakon kojim se zabranjuje konzumiranje alkohola na javnim mjestima. Narednih nekoliko mjeseci policija je u Kantonu Sarajevo rastjerivala omladinu iz parkova, naplaćujući drakonske kazne.

Behmena je na mjestu gradonačelnika 2013. zamijenio Ivo Komšić.

Projekti na čekanju

Na prvim demokratskim izborima u BiH 1990. godine Ivo Komšić je učestvovao u izboru za člana Predsjedništva RBiH kao kandidat Socijaldemokratske partije (SKBiH-SDP). Nakon raspada Predsjedništva RBiH početkom novembra 1993. godine, na osnovu izbornih rezultata iz 1990. godine, Ivo Komšić, zajedno s Nijazom Durakovićem, Ejupom Ganićem, Stjepanom Kljuićem, Tatjanom Ljuić-Mijatović, Mirkom Pejanovićem, Mirom Lazovićem i Alijom Izetbegovićem, kao predsjednikom, postaje član ratnog Predsjedništva RBiH, tada najvišeg i međunarodno priznatog izvršnog organa Republike Bosne i Hercegovine.

Komšić je 1993., tokom rata, bio jedan od inicijatora osnivanja Hrvatske seljačke stranke, kao probosanskohercegovačke alternative nacionalističkim politikama HDZ-a Bosne i Hercegovine.

U augustu 2014. godine pokrenuo je sistem "Gradonačelnik odgovara", putem kojeg su ga svi građani Sarajeva mogli neposredno kontaktirati.

U njegovom mandatu, tačnije 9. maja 2014., otvorena je obnovljena Vijećnica. Također, Komšić je naslijedio projekt izgradnje žičare koja je tokom njegovog mandata, tačnije 2016., godine počela s obnovom.