Lagumdžija: Ključni ciljevi jasno ugrađeni u završnu Izjavu Vijeća sigurnosti

Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama (UN) Zlatko Lagumdžija u svojoj reakciji na izjavu predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željke Cvijanović ističe da su svi ključni ciljevi jasno ugrađeni u završnu Izjavu Vijeća sigurnosti.

Lagumdžija je reagirao na tvrdnju Cvijanović da "u Izjavu Vijeća sigurnosti nije unesena ni jedna rečenica za koju je lobirao Zlatko Lagumdžija, ni ona u kojoj se podržava Kristijan Šmit (Christian Schmidt), ni ona u kojoj se osuđuje Milorad Dodik”.

Puni konsenzus

- Što se tiče mog posla ili kako ga nazivaju lobiranja, smatrao sam da je od kapitalne važnosti da se iskaže puni konsenzus svih 15 članica Vijeća sigurnosti oko tri temeljna stava. Prvo, Dejtonski sporazum sa svim njegovim aneksima ima njihovu konsenzulnu i punu podršku što znači da se mora poštivati i kompletan institucionalni i ustavno pravni okvir koji je u skladu s tim građen tri decenije. Drugo, EUFOR treba imati nepodijeljenu podršku za djelovanje u skladu sa svojim mandatom koji je jasan i komplementaran sa institucijama Bosne i Hercegovine. I treće, niko ne smije imati dilemu da Vijeće sigurnosti, u cjelini, u potpunosti stoji iza suvereniteta, nezavisnosti, jedinstva i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine koji su nedvosmisleno definisani Dejtonskim mirovnim sporazumom – navodi Lagumdžija.

Dodao je da ne zna šta je čitala predsjedavajuća Predsjedništva kada je smatrala važnim konstatovati da “u Izjavu Vijeća sigurnosti nije unesena nijedna rečenica za koju je lobirao Zlatko Lagumdžija”. Umjesto da ponavlja tri navedena stava, kako je naveo Lagumdžija, samo je citirao tri kapitalna stava precizno navedena u Izjavi Vijeća sigurnosti što nije bilo teško uočiti imajući u vidu da Izjava Vijeća sigurnosti u cjelini ima šest rečenica.

Navodi se da "Vijeće sigurnosti potvđuje punu podršku implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma sa svim njegovim aneksima. Članice Vijeća sigurnosti izražavaju svoju podršku operacijama EUFOR Althea da djeluju u skladu sa svojim mandatom. Vijeće sigurnosti ostaje bezrezervno posvećeno suverenitetu, nezavisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine u potpunosti u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom".

Stav petanest članica

- U Izjavi Vijeća sigurnosti je kapitalno šta u njoj piše, a ne šta sve nedostaje jer ona odražava stav svih 15 članica Vijeća sigurnosti. Ipak treba reći da, što se tiče njene tvrdnje da u Izjavi Vijeća sigurnosti nema podrške Vijeća sigurnosti Schmidtu i osude Dodika, treba reći da je upravo obratno: u Izjavu Vijeća sigurnosti nisu ušli njeni zahtjevi da se rasprava vodi o OHR-u, a ne o Dodikovom secesionizmu - zahtjevi koje je predsjedavajuća Predsjedništva uputila članicama Vijeća sigurnosti, a koje je u njeno ime promovirao ruski ambassador – naveo je Lagumdžija.

Podsjetio je da joj je o toj temi još prošlog ljeta generalni sekretar UN-a uputio razjašnjenje da visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira (PIC), a ne Vijeće sigurnosti "tako da su i ovaj put promašili i temu i mjesto i vrijeme".

- U svakom slučaju da sam na mjestu predsjednika RS-a i predsjedavajuće Predsjedništva ne bih imao ni najmanje razloga za zadovoljstvo posljednjom Izjavom Vijeća sigurnosti. Naprotiv! – navodi Lagumdžija u svom reagiranju.