Zastupnik Bundestaga Josip Juratović za "Avaz": Institucije pustiti da rade, a Šmit će otkloniti blokade

Politički primitivizam koji provodi Milorad Dodik je poznat, a neke stvari se ne mogu zauvijek tolerirati, izjavio je za "Avaz" dugogodišnji zastupnik Bundestaga Josip Juratović.

Naći alternativu

- Zabrana ulaska u Njemačku jasan je signal Dodiku da ne može raditi šta hoće. Upotrijebljeni su mehanizmi koji nama stoje na raspolaganju o pitanju Dodika i njegovih saradnika – kaže Juratović.

On podsjeća da se sankcije odnose i na obustavljanje finansiranja projekata u RS, dok bi nastavak sankcija trebao biti usklađen s EU. Smatra da u ovom trenutku treba manje govoriti o sankcijama, a više tražiti alternativu nacionalističkim politikama unutar BiH.

- Još prije 2-3 godine sam vam rekao da će se u BiH dogoditi domino efekt. On je počeo s Bakirom Izetbegovićem, sada je na redu Dodik, a to su strukture povezane kojekakvim ovisnostima, prijateljstvima, kumstvima. To je cijela mreža, polukriminalni sistem. Njima je svima panika u pravnom sistemu. Više se treba fokusirati da pravosuđe funkcionira i koncentrirati na iznalaženje alternative za Dodika, pa i za Čovića. Oni uvijek izvuku neku priču, kako bi skrenuli pogled na manje važne teme – dodaje Juratović.

Prvi korak ka izlazu iz trenutne krize mnogi vide u stvaranju nove većine na državnom nivou, gdje su smjene kadrova SNSD-a već započete. Međutim, rješenja za blokade u Domu naroda, kojima SNSD može spriječiti rekonstrukciju državne vlasti, trenutno nema na vidiku.

- Mislim da je to Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt), bez da mu se puno miješam u posao, veoma jasno i da će na tome morati poraditi. Puno veće probleme stvaraju kojekakvi eksperti koji se po Evropi bave određenim temama koji BiH ništa ne koriste. Mi trebamo pragmatičan pristup u BiH. Nismo razgovarali, ali poznajem ga i Šmit će sigurno sjesti s nekoliko ljudi, vidjeti mogućnosti i na kraju promijeniti sistem da se ne mogu dešavati blokade. Da ne može jedna grupa blokirati. Onaj ko ne prisustvuje sjednici, njega nema, žao mi je. I po Dejtonskom sporazumu je jasno da jedna grupa ne može blokirati drugu. Zdrav razum svugdje u svijetu bi rekao da to nije normalno i takve stvari ne bi radio – ističe Juratović.

Jeftini poeni

U svojstvu predstavnika njemačkog SPD-a on danas prisustvuje zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Kaže da BiH nije na dnevnom redu, te da su u centru pažnje Bliski istok i Ukrajina, a razgovarat će se i o protestima u Srbiji.

- Situacija u BiH je jasan signal da su proradile institucije i da im treba prepustiti da rade svoj posao. Mislim da je jako pogrešno što sada, upravo oni koji su godinama sprečavali funkcionalnost institucija, pokušavaju iz svega izvući neke jeftine poene. Svako miješanje u rad sudstva je potpuno pogrešno i to pomaže samo Dodiku – poručuje Juratović.

Dodik nije RS

Siguran je da u bh. institucijama postoji dobar dio profesionalaca, koji dobro rade svoj posao, dok je zadatak visokog predstavnika da omogući njihov neovisan rad. Juratović ocjenjuje da bi se mnogi najradije vratili u period kada su "trojica gazda“ odlučivali o svemu.

- Prednost autokrata je što su u mogućnosti donositi brze odluke, koje često budu pogrešne. Demokrati su spori, ali poštuju pravila igre, a glavno pravilo demokratskog sistema je dioba vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku te neovisnost jedne od drugih. U ovom momentu ne trebamo se baviti Dodikom, kao pojedincem. Dobro je da se ne poistovjećuju, jer Dodik nije RS. RS ima dovoljno pametnih i sposobnih ljudi, pa čak i u Dodikovoj stranci. Sada će solidarnost s Dodikom popuštati, jer više se ne radi o njemu već o potrebi da i Srbi u RS shvate da svoju budućnost ne mogu staviti na kocku zbog jednog čovjeka – rekao je Juratović.