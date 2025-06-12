Nižu se reakcije: HNS osudio "antisemitske postupke pojedinih predstavnika sarajevskih vlasti"

Hrvatski narodni sabor BiH najoštrije je osudio "antisemitske postupke predstavnika sarajevskih vlasti koji su doveli do otkazivanja godišnje Konferencije evropskih rabina, planirane od 16. do 19. juna u Swissotelu u Sarajevu, saopćeno je iz ovog nevladinog udruženja.

- Hrvatski narodni sabor BiH još jednom snažno osuđuje sve oblike i pojave antisemitizma, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Podsjećamo da je, upravo zahvaljujući parlamentarnim inicijativama predsjednika HNS-a Dragana Čovića, predložena i usvojena definicija antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA), što dodatno obvezuje Bosnu i Hercegovinu te njezine vlasti na jasno osuđivanje i odbacivanje svih oblika antisemitizma.

Hrvatski narodni sabor BiH izražava duboko žaljenje zbog prijetnji i napada kojima su bili izloženi predstavnici europskih rabina i pripadnici židovske zajednice. Ovaj nezapamćeni incident ne samo da ozbiljno narušava međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, nego i ukazuje na zabrinjavajuću zatvorenost pojedinih sarajevskih političkih predstavnika prema dijalogu i suradnji s pripadnicima manjinskih zajednica i drugih konstitutivnih naroda.

Hrvatski narodni sabor BiH koristit će sva svoja društvena, politička i druga sredstva kako nijedan Židov u BiH ne bi bio diskriminiran ni po kojoj osnovi - navodi se u saopćenju.