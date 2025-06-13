Nijaz Čardaklija za "Avaz": Ambasade zemalja koje budu podržale izraelske udare naći će se u opasnosti

Izrael je tokom protekle noći pokrenuo vojnu operaciju “Lav u usponu” u okviru koje je izveden najjači zračni napad na Iran. Osim visokih vojnih zvaničnika, ubijeni su i iranski naučnici, a među žrtvama su i civili. Ambasada BiH u Teheranu u ovom momentu nema informacija da su među povrijeđenima i državljani BIH.

- Iran je uzvratio, ali to je samo priprema. Mislimo da će to ovaj put potrajati malo duže, što najavljuje i izraelski premijer. Ovdje se pominje i evakuacija ambasada i vrlo je bitno da kažem sljedeće – Teheran nije ratna zona. U Teheranu, ako imamo u vidu ove ciljane atentate, nema vojnih ciljeva. Evakuacija ambasada zemalja članica EU ili zemalja zapadne Evrope uslijedit će ne zato što se očekuju širi udari po Teheranu, nego zato što će se sve zemlje, koje budu podržale izraelske udare, naći i same u opasnosti. To je razlog njihove moguće evakuacije. Vrlo je bitno da naši visoki politički zvaničnici osude ove udare, javno, glasno i nedvosmisleno. To su već učinile Australija i Novi Zeland – kazao je za “Avaz” ambasador BiH u Teheranu Nijaz Čardaklija.

On ocjenjuje da Izrael nema nikakav interes da između SAD i Irana bude postignut najavljeni nuklearni sporazum, te da se ovaj napad može smatrati onemogućavanjem nastavka razgovora.

- Udari su bili vojni, ali su ciljevi politički – ističe Čardaklija za "Avaz".

Prema informacijama iz Teherana, među žrtvama su i civili, a naš sagovornik to smatra logičnim, jer su se na meti našle stambene zgrade.

- Izrael ne osjeća grižnju savjesti, jer vidite da se dešava genocid u Gazi, zločini na Zapadnoj obali, pa to što će poginuti nekoliko civila njih apsolutno ne zanima. Ovo je situacija koja je ozbiljnija nego prošli put, eskalacija koja će potrajati. Nakon lansiranja dronova može se očekivati i drugi talas, jer Izraelci se već sklanjaju po skloništima nakon što su dobili upozorenje da se pripreme za duži boravak u podrumima. To znači da se očekuje više udara s obje strane – dodaje ambasador Čardaklija za "Avaz".