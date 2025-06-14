Ko je od poznatih prisustvovao "Bh. povorki ponosa": Mioković, Jurišić, Melank...

Šesta "Bh. povorka ponosa" održana je danas u Sarajevu bez ijednog incidenta, što su potvrdili i iz MUP-a Kantona Sarajevo.
Prema nezvaničnim informacijama sudjelovalo je oko 700 učesnika, a među njima je bilo i političara.
SARAJEVO
Prema nezvaničnim informacijama sudjelovalo je oko 700 učesnika, a među njima je bilo i političara
S današnje "Bh. povorke ponosa". Facebook / Avaz
Šesta "Bh. povorka ponosa" održana je danas u Sarajevu bez ijednog incidenta, što su potvrdili i iz MUP-a Kantona Sarajevo.
Prema nezvaničnim informacijama sudjelovalo je oko 700 učesnika, a među njima je bilo i političara.
Između ostalih, povorku ponosa podržali su predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dragan Mioković, Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BIH Duška Jurišić, zastupnica u Skupštini KS Miomirka Melank, zastupnica u Skupštini KS Vildana Bešlija, te ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Mladen Pandurević.
Podsjetimo, organizatori šeste "Bh. povorke ponosa" su istakli da su ljubav i jednaka prava u srži konstantne borbe za ljepše društvo.
Iznijeli su i svojih pet zahtjeva: pravno priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita LGBTIQ+ osoba od nasilja u porodici, uvođenje zločina iz mržnje u krivične zakone i izmjene zakona o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo u skladu s evropskim standardima.
PROSLAVLJENI FUDBALER