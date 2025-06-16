Dom naroda prihvatio izmjene Zakona kojim se femicid tretira kao posebno krivično djelo, ali neće još stupiti na snagu

Dom naroda Federalnog parlamenta prihvatio je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH.

Iako je riječ o izmjenama već postojećeg krivičnog zakonodavstva Federacije BiH, izmijenjeni akt kolokvijalno je nazvan zakonom o femicidu jer tretira teško ubistvo ženske osobe kao posebno krivično djelo.

Iako ga je 28. maja odobrio i Predstavnički dom, zakon još neće moći stupiti na snagu jer su i tada i danas usvojeni i određeni amandmani, pa konačni tekst mora da usaglašava parlamentarna zajednička komisija čiji su članovi iz oba doma.

- Ovaj prijedlog zakona rezultat je kampanje "Nećemo umirati u tišini", koju je u proteklih 11 mjeseci vodila organizacija Glas žene Bihać - navela je ta asocijacija čije su predstavnice prisustvovale majskom zasjedanju Predstavničkog doma, kao i današnjoj sjednici Doma naroda. Zastupnica Alma Kratina, također jedna od aktivnih zagovornica, kazala je 28. maja prije glasanja da će njegovo eventualno prihvatanje značiti veliki dan u zaštiti žena i djece od nasilja.

Prema izmjenama i dopunama sadašnjeg Krivičnog zakona, počiniocu rodno motivisano ubistva žene slijede kazna zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor. Kazna će biti dodatno otežana ako je žrtva prethodno zlostavljana, bila u zavisnom odnosu prema počiniocu ili je nedjelo počinjeno u kontekstu seksualnog nasilja i rodne neravnopravnosti.

Predložene izmjene tiču se i instituta novčanog otkupa zatvorskih kazni do godinu dana, kakve sudovi izriču počiniocima nekih krivičnih djela. Prema novodefinisanim pravilima, otkup više neće biti moguć u slučaju trgovine ljudima, seksualnih delikata, nasilja u porodici i drugih pojava.