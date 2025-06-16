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FBIH

Dom naroda prihvatio izmjene Zakona kojim se femicid tretira kao posebno krivično djelo, ali neće još stupiti na snagu

Počiniocu rodno motivisano ubistva žene slijede kazna zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor

Dom naroda PFBiH. Fena

S. S.

16.6.2025

 Dom naroda Federalnog parlamenta prihvatio je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH.

Iako je riječ o izmjenama već postojećeg krivičnog zakonodavstva Federacije BiH, izmijenjeni akt kolokvijalno je nazvan zakonom o femicidu jer tretira teško ubistvo ženske osobe kao posebno krivično djelo.

Iako ga je 28. maja odobrio i Predstavnički dom, zakon još neće moći stupiti na snagu jer su i tada i danas usvojeni i određeni amandmani, pa konačni tekst mora da usaglašava parlamentarna zajednička komisija čiji su članovi iz oba doma.

- Ovaj prijedlog zakona rezultat je kampanje "Nećemo umirati u tišini", koju je u proteklih 11 mjeseci vodila organizacija Glas žene Bihać - navela je ta asocijacija čije su predstavnice prisustvovale majskom zasjedanju Predstavničkog doma, kao i današnjoj sjednici Doma naroda. Zastupnica Alma Kratina, također jedna od aktivnih zagovornica, kazala je 28. maja prije glasanja da će njegovo eventualno prihvatanje značiti veliki dan u zaštiti žena i djece od nasilja.

Prema izmjenama i dopunama sadašnjeg Krivičnog zakona, počiniocu rodno motivisano ubistva žene slijede kazna zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor. Kazna će biti dodatno otežana ako je žrtva prethodno zlostavljana, bila u zavisnom odnosu prema počiniocu ili je nedjelo počinjeno u kontekstu seksualnog nasilja i rodne neravnopravnosti.

Predložene izmjene tiču se i instituta novčanog otkupa zatvorskih kazni do godinu dana, kakve sudovi izriču počiniocima nekih krivičnih djela. Prema novodefinisanim pravilima, otkup više neće biti moguć u slučaju trgovine ljudima, seksualnih delikata, nasilja u porodici i drugih pojava.

# KRIVIČNI ZAKON FBIH
# DOM NARODA PFBIH
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