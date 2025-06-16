Propao pokušaj da Kiseljak dobije status grada, HDZ-ovci najavljuju da neće odustati od toga

Damir Džeba (HDZ), delegat hrvatskog naroda, najavio je obnovu procedure nakon što predloženi zakon o davanju gradskog statusa općini Kiseljak nije dobio potrebnu većinu glasova na današnjoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta.

U izjavi novinarima, Džeba je kazao da obnova postupka znači da bi zakon mogao biti ponovno u parlamentarnoj proceduri otprilike za šest mjeseci.

On je rekao i da je današnja odluka Doma naroda donesena "tankom većinom", kao i da je protivna dvotrećinskoj većini članova Općinskog vijeća Kiseljak, koji smatraju da njihova sredina opravdano zaslužuje gradski status.

U Domu naroda je danas 37 delegata glasalo za zakon, ali to nije dovoljno da bi mogao stupiti na snagu. Predstavnički dom ga je odobrio na sjednici održanoj 28. maja, ali nijedan pa ni ovaj zakon u Federaciji BiH ne može stupiti na snagu ako ga ne odobre većinom glasova oba doma Federalnog parlamenta.

Sjednica Doma naroda je nastavljena narednim tačkama dnevnog reda.