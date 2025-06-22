Reis Kavazović: Zločinački režim Netanjahua uspio u nakani da uvuče u sukob najmoćniju zemlju svijeta

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović osudio je sinoćnje napade na Islamsku Republiku Iran.

U saopćenju reisu-l-uleme se navodi da je zločinački režim Benjamina Netanjahua uspio u svojoj nakani da uvuče u sukob sa Iranom najmoćniju zemlju svijeta – Sjedinjene Američke Države.

– Stradanja i razaranja nastavit će se, a svijet će postati još nesigurniji. Hiljade života bit će ugašene. Zlo se razgoropadilo u punoj širini. Pozivam sve slobodne i vjeri odane ljude, gdje god bili, da se suprotstavimo ratovima, ratnicima i ubijanju nevinih, na svim stranama. Narodi Irana, Palestine i Izraela zaslužuju mir i život bez straha. Neka Bog presudi zločincima – kaže se u saopćenju reisu-l-uleme.