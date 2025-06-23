Konaković: Situacija na Bliskom istoku zabrinjava

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je situacija na Bliskom istoku izuzetno kompleksna i da sukob između Irana i Izraela izaziva zabrinutost širom svijeta, posebno zbog potencijalnih nuklearnih posljedica.

– Ne vjerujem da u BiH imamo jedinstven stav po tom pitanju, ali kao zemlja koja je pretrpjela ratna razaranja, imamo pravo da upozorimo svijet na opasnosti koje ratovi donose - rekao je Konaković.

Naglasio je da BiH želi da diplomatija preuzme kontrolu nad procesima u toj regiji, jer bi eskalacija sukoba imala globalne posljedice – migracijske, ekonomske i sigurnosne.

Konaković je pohvalio rad diplomatsko-konzularne mreže BiH, ističući da su ambasadori iz Teherana i Izraela, zajedno s osobljem, evakuisani i da su svi na sigurnom.

– Imali smo jedan manji incident u Teheranu, ali sve je riješeno brzo i sigurno. Ambasadori su premješteni na teritorije koje nisu ugrožene – rekao je.

Dodao je da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaprimilo zahtjev za evakuaciju jedne osobe iz Irana, te da se taj slučaj rješava putem ambasade u Jordanu.

– Još jednom smo pokazali kako se efikasno, brzo i sigurno interveniše kada je u pitanju zaštita naših građana – zaključio je Konaković.