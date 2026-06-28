Ivan Perišić ispisao stranice historije Svjetskih prvenstava

U toku je utakmica trećeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva između reprezentacija Hrvatske i Gane u Filadelfiji, a ovaj duel već je donio istorijski trenutak za regionalni fudbal zahvaljujući Ivanu Perišiću.

Selektor Zlatko Dalić napravio je veliko iznenađenje uoči samog početka i na poziciju lijevog beka umjesto Joška Gvardiola uvrstio iskusnog Perišića.

Tim potezom, Perišić je upisao svoj 20. nastup na svjetskim smotrama, ostvarivši nevjerovatan podvig. Naime, u svakom od tih 20 mečeva bio je starter.

Gledajući igrače u polju kroz čitavu historiju fudbala, samo su tri istinske legende uspjele sakupiti više nastupa na Mundijalima, a da su svaki put meč počinjale od prve minute. To su Italijan Paolo Maldini (23 utakmice u startnoj postavi), te Argentinac Dijego Maradona i Nijemac Uve Zeler sa po 21 nastupom.

Dok na terenu traje grčevita borba za plasman u šesnaestinu finala u kojoj je "Vatrenima" dovoljan i bod, Perišić je ovim jubilarnim ulaskom u prvu postavu obezbijedio sebi mjesto među besmrtnima.