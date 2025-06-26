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ISPOVIJEST

Nijaz Čardaklija, ambasador BiH u Iranu, nakon evakuacije: Bježali smo preko sedam planinskih lanaca

Mi smo se pripremali da sebi damo još 24 sata, ali dobili smo upozorenje da ne čekamo, već da izađemo što je moguće ranije, kaže Čardaklija

Čardaklija: Dobili smo upozorenje da ne čekamo. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

26.6.2025

Nakon dugog i iscrpljujućeg putovanja preko Turske, grupa državljana BiH koja je radila u Teheranu, u utorak je stigla u BiH. Među njima je šest Bosanaca koji su zatražili evakuaciju nakon početka napada Izraela na Iran, te ambasador BiH Nijaz Čardaklija i službenik Ambasade BiH u Teheranu, koji su glavni grad Irana napustili u posljednjem trenutku. Evakuaciji diplomatskog osoblja prethodila je odluka Predsjedništva BiH o privremenom zatvaranju Ambasada BiH u Izraelu i Iranu.  

Granica s Turskom

Evakuacija je započeta iznenada, u večernjim satima.

- Mi smo se pripremali da sebi damo još 24 sata, ali dobili smo upozorenje da ne čekamo, već da izađemo što je moguće ranije. Zato smo krenuli u vrijeme kada nije bilo planirano, u četvrtak oko 8 sati navečer. Sutradan oko 1–2 sata smo prešli granicu s Turskom. Zahvaljujem iranskim i turskim graničnim službama koje su pokazale da zaista cijene Bosance i Hercegovce – kazao nam je ranije ambasador Čardaklija.

U ispovijesti za „Avaz“ pokušao je opisati nevjerovatne prizore tokom opasnog putovanja rubovima litica kroz planinske masive. Od Teherana do prvog pograničnog turskog grada Juksekove (Yüksekova), prešli su gotovo 1.500, a do Mardina, odakle su uspjeli poletjeti prema Istanbulu, još približno 700 kilometara.

Trajalo satima

- Od granice s Iranom pa do Mardina, to su nevjerovatni prizori. Putovali smo preko sedam planinskih lanaca, sedam puta se penjali na vrh i sedam puta se spuštali. Do ravnice, ali to je trajalo satima. Serpentine, stijene, stotine metara duboki klanci, iznad kojih smo se provukli... Pejzaž koji se ne viđa svaki dan – kaže Čardaklija.

Omogućili evakuaciju

U toku putovanja su donosili odluku odakle poletjeti. Mardin je bio četvrti aerodrom s kojeg su uspjeli dobiti karte za let ka Istanbulu, gdje su ih već čekale karte za Sarajevo. Duboku zahvalnost Čardaklija uputio je Ministarstvima vanjskih poslova i graničnim službama Irana i Turske, te Predsjedništvu i Ministarstvu vanjskih poslova BiH, koji su profesionalnošću i koordinacijom omogućili evakuaciju iz Teherana.

# IRAN
# NIJAZ ČARDAKLIJA
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