Nijaz Čardaklija, ambasador BiH u Iranu, nakon evakuacije: Bježali smo preko sedam planinskih lanaca

Nakon dugog i iscrpljujućeg putovanja preko Turske, grupa državljana BiH koja je radila u Teheranu, u utorak je stigla u BiH. Među njima je šest Bosanaca koji su zatražili evakuaciju nakon početka napada Izraela na Iran, te ambasador BiH Nijaz Čardaklija i službenik Ambasade BiH u Teheranu, koji su glavni grad Irana napustili u posljednjem trenutku. Evakuaciji diplomatskog osoblja prethodila je odluka Predsjedništva BiH o privremenom zatvaranju Ambasada BiH u Izraelu i Iranu.

Granica s Turskom

Evakuacija je započeta iznenada, u večernjim satima.

- Mi smo se pripremali da sebi damo još 24 sata, ali dobili smo upozorenje da ne čekamo, već da izađemo što je moguće ranije. Zato smo krenuli u vrijeme kada nije bilo planirano, u četvrtak oko 8 sati navečer. Sutradan oko 1–2 sata smo prešli granicu s Turskom. Zahvaljujem iranskim i turskim graničnim službama koje su pokazale da zaista cijene Bosance i Hercegovce – kazao nam je ranije ambasador Čardaklija.

U ispovijesti za „Avaz“ pokušao je opisati nevjerovatne prizore tokom opasnog putovanja rubovima litica kroz planinske masive. Od Teherana do prvog pograničnog turskog grada Juksekove (Yüksekova), prešli su gotovo 1.500, a do Mardina, odakle su uspjeli poletjeti prema Istanbulu, još približno 700 kilometara.

Trajalo satima

- Od granice s Iranom pa do Mardina, to su nevjerovatni prizori. Putovali smo preko sedam planinskih lanaca, sedam puta se penjali na vrh i sedam puta se spuštali. Do ravnice, ali to je trajalo satima. Serpentine, stijene, stotine metara duboki klanci, iznad kojih smo se provukli... Pejzaž koji se ne viđa svaki dan – kaže Čardaklija.

Omogućili evakuaciju

U toku putovanja su donosili odluku odakle poletjeti. Mardin je bio četvrti aerodrom s kojeg su uspjeli dobiti karte za let ka Istanbulu, gdje su ih već čekale karte za Sarajevo. Duboku zahvalnost Čardaklija uputio je Ministarstvima vanjskih poslova i graničnim službama Irana i Turske, te Predsjedništvu i Ministarstvu vanjskih poslova BiH, koji su profesionalnošću i koordinacijom omogućili evakuaciju iz Teherana.