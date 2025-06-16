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JAČI UDARI

Ambasador BiH u Teheranu Nijaz Čardaklija za "Avaz": Upravo je pogođena zgrada iranske RTV, naši državljani nisu povrijeđeni

Razmjere štete i je li bilo žrtava ili povrijeđenih u ovom trenutku nam nije poznato

Nijaz Čardaklija. Fena - Anadolija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

16.6.2025

Prije nekoliko minuta pogođena je zgrada Iranske radio – televizije (IRIB) u centru Teherana, koja se nalazi na aveniji Vali Asr, glavnoj saobraćajnoj arteriji glavnog grada Irana. Ovo je za „Avaz“ potvrdio ambasador BIH u Iranu Nijaz Čardaklija, koji je odmah stupio u kontakt s uposlenima na državnoj RTV, gdje radi i nekoliko državljana BIH.

- Bila su to dva – tri udara, malo jača. Niko od državljana BIH nije povrijeđen. Oni nisu ni bili na poslu danas. Oni imaju mogućnost da rade i od kuće, a danas nije bilo potrebe da rade iz studija. Razmjere štete i je li bilo žrtava ili povrijeđenih u ovom trenutku nam nije poznato – kazao je Čardaklija za "Avaz".

# TEHERAN
# IRAN
# NIJAZ ČARDAKLIJA
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