Ambasador BiH u Iranu Nijaz Čardaklija za "Avaz": Ne treba imati iluziju izraelske svemoći, a iranske bespomoćnosti

Malobrojni bh. državljani koji se trenutno nalaze u Iranu su dobro i niko od njih se nije javio sa željom da napusti teritoriju ove zemlje. Ovo je za "Avaz" izjavio ambasador BIH u Teheranu Nijaz Čardaklija. Ko se plaši, može prema Turskoj - Mi smo evakuirali naše ljude iz pojasa Gaze i iz Sirije. To su zemlje gdje su granice zatvorene, ne možete ni ući, ni izaći, dok Iran može napustiti ko kada želi. Istina je da nema aviona, ali imate sva ostala prevozna sredstva, granica je otvorena. Hotelski taksi od Isfahana do Teherana, to je oko 600 kilometara, košta 50 dolara. Ko se plaši, može prema Turskoj ili Turkmenistanu. Međutim, čak ni jedan naš turista koji se zatekao u Širazu, ni on neće da napusti Iran – kaže Čardaklija

On dodaje da je tim UN-a osigurao i voz za svoje, ali i uposlenike diplomatskih misija, koji žele da napuste Iran, ali do sada se niko nije prijavio. Čardaklija je jutros, zajedno sa stotinjak predstavnika diplomatske zajednice, ambasadora i šefova međunarodnih organizacija u Teheranu, imao sastanak s ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem. Posebno zabrinjavajuće - Čuli smo da Izrael ima namjeru da u ovaj sukob proširi i van granica Irana, da uvuče neke druge zemlje, što bi bilo mnogo opasnije. Posebno zabrinjava udar na iransku energetsku infrastrukturu na jugu zemlje. Iran ima pravo na samoodbranu i on to, kao što smo čuli na brifingu, koristi u skladu sa svim pravilima UN-a. Postoji mišljenje u Ministarstvu vanjskih poslova Irana, ali i u našoj zajednici ovdje, da u interesu Izraela uopšte nije bilo kakav sporazum između Irana i SAD. Šesta runda pregovora bila je zakazana za danas u Muskatu, Kako je moguće da su Amerikanci zakazali za danas, iako su znali da će Izrael pokrenuti zračne udare? Tu nešto ima neriješeno. Mislim da vanjska politika Izraela i SAD nije usklađena, da Izraelu nije stalo da Iran ima bilo kakav nuklearni program, čak ni civilni, dok SAD još uvijek ne odustaju od pregovora. Mislim da Izrael ima svoju vlastitu agendu s kojom nisu upoznali Amerikance – kaže Čardaklija.