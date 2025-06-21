Ambasador BiH u Iranu Nijaz Čardaklija za "Avaz": Svi smo dobro, trenutno smo u kraju koji je izuzetno lijep, ali ako ste turista

- Do sada je sve prošlo izuzetno dobro. Trenutno smo u jednom kraju koji je izuzetno lijep, ali putevi su veoma zahtjevni. Planina do planine, prelijepo za gledati ako ste turista, ali nama je cilj da što prije dođemo i da se čujemo i vidimo s našim najbližima. Hvala Bogu, svi smo dobro, zdravo i trenutno smo stali malo da odmorimo – kazao je Čardaklija za „Avaz“.

Po prvi put od početka evakuacije bh. državljana iz Teherana uspjeli smo stupiti u kontakt s ambasadorom BiH u Iranu Nijazom Čardaklijom, koji je s grupom bh. državljana trenutno negdje u planinskom dijelu Turske između Yuksekove i Mardina. Evakuacija bh. državljana počela je u četvrtak navečer, od kada traje putovanje grupe od osam osoba, među kojima su ambasador i još jedan službenik Ambasade.

Inače, evakuacija je započeta iznenada, u četvrtak u večernjim satima.

- Mi smo se pripremali da sebi damo još 24 sata, ali dobili smo upozorenje da ne čekamo, već da izađemo što je moguće ranije. Zato smo krenuli u vrijeme kada nije bilo planirano, u četvrtak oko 8 sati navečer. Sutradan oko 1 – 2 sata smo prešli granicu s Turskom. Zahvaljujem se iranskim i turskim graničnim službama, koje su pokazale da zaista cijene Bosance i Hercegovce – ističe Čardaklija.

Nakon što su prošlu noć prespavali u Yuksekovi, putovanje su nastavili jutros i od Mardina ih dijeli oko 3 i po sata vožnje. Inače, od pograničnog grada Yuksekove do Istanbula trebaju preći oko 1.800 kilometara. Druge mogućnosti nema, pa do ponedjeljka trebaju stići u Istanbul, gdje ih čekaju osigurane avionske karte za Sarajevu. Njihov dolazak u BiH očekuje se u utorak oko 8 ujutro.

Čardaklija naglašava da bi ova operacija bila nemoguća i upućuje duboku zahvalnost Ministarstvima vanjskih poslova i graničnim službama Irana i Turske, te Predsjedništvu i Ministarstvu vanjskih poslova BiH, koji su profesionalnošću i koordinacijom omogućili evakuaciju iz Teherana.

- Vrlo je bitno reći da, ako nemate državu iza sebe, niste u stanju ništa postići. Bez podrške Predsjedništva i Ministarstva vanjskih poslova BiH ovo ne bi bilo moguće – dodaje Čardaklija.