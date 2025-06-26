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SARAJEVO

Zvizdić s ambasadorom Kuvajta: Odnosi između država prijateljski i bez otvorenih pitanja

Kao izuzetno važna oblast istaknuta je saradnja u oblasti turizma

Zvizdić sa ambasadorom. Press služba

A. O.

26.6.2025

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u nastupnu posjetu primio je novoimenovanog ambasadora Države Kuvajt u BiH, Nj. E. Salaha A. Albanaia (Albannaia), koji je početkom maja predao kopije akreditivnih pisama, čime je i zvanično započeo svoju diplomatsku misiju u Bosni i Hercegovini.

Tokom susreta, odnosi između Bosne i Hercegovine i Države Kuvajt ocijenjeni su tradicionalno prijateljskim i utemeljenim na uzajamnom poštovanju, razumijevanju i podršci na međunarodnom planu. Istaknuto je da dvije zemlje nemaju otvorenih pitanja, te da je važno dodatno unaprijeđivati bilateralnu saradnju kroz politički dijalog, intenziviranje zvaničnih posjeta i jačanje međuparlamentarne saradnje.

Razgovarano je i o mogućnostima proširenja ekonomske saradnje, s posebnim naglaskom na potencijal namjenske industrije i plasman bh. proizvoda na kuvajtsko tržište. Sagovornici su se složili da postoji prostor za povećanje obima vanjskotrgovinske razmjene i realizaciju zajedničkih projekata koji bi donijeli obostranu korist.

Kao izuzetno važna oblast istaknuta je saradnja u oblasti turizma. Zvizdić je rekao da BiH bilježi stalni porast broja posjeta iz Kuvajta. Posebno su pohvalili uspostavljanje sezonskih direktnih avio-linija koje doprinose većem prilivu turista i investicija u turističku infrastrukturu.

Predsjedavajući Zvizdić izrazio je zahvalnost Državi Kuvajt na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, te poželio ambasadoru Albannaiu uspješan mandat i produktivan rad u korist daljeg unapređenja odnosa između dvije prijateljske zemlje, navedeno je u saopćenju.

# DENIS ZVIZDIĆ
# KUVAJT
# BIH
# SALAH A. ALBANNAIA
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