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NAKON POVLAČENJA

Ivan Begić predložen za funkciju u SDP-u: Bit će i kandidat za potpredsjednika RS

Ukoliko u subotu bude izabran u Glavni odbor SDP-a, Begić će i zvanično postati njihov član zbog čega će vjerovatno prestati da se bavi novinarstvom

Ivan Begić. Dejan rakita / Pixsell

A. O.

2.7.2025

Bivši političar i aktuelni vlasnik televizije TOK TV Ivan Begić kandidat je za Glavni odbor Socijaldemokratske partije (SDP).

Begić još uvijek nije član ove stranke, ali plan je da na narednim izborima bude njihov kandidat za potpredsjednika bh. entiteta RS iz hrvatskog naroda.

Nepravilnosti tokom brojanja glasova 

Na kongresu SDP-a bit će izabrani novi glavni, statutarni i nadzorni odbor stranke u subotu, a organizacija SDP-a iz Banja Luke je za Glavni odbor predložila Ivana Begića, koji je javnosti već poznat po političkom djelovanju, ali ne u okviru ove stranke.

Inače, on se povukao iz politike nakon prošlih općih izbora na kojima je kao nezavisni kandidat za potpredsjednika izgubio u svega stotinjak glasova u odnosu na izabranog potpredsjednika Davora Pranjića. Tada je Begić isticao nepravilnosti prilikom brojanja glasova, optužujući CIK BiH za krađu s obzirom na to da je, prema njegovim informacijama, imao 300 glasova više od protivkandidata.

Privatni videosnimak 

Prethodno je Begić bio član PDP-a iz kojeg je izašao nakon afere koja je uključivala njegov privatni videosnimak, a nakon kojeg se također bio kratko povukao iz politike. Kao član PDP-a bio je i odbornik u gradskoj skupštini Banje Luke u koju je ušao kao kandidat s drugim najvećim brojem glasova u okviru stranke.

Nakon privremenog povratka na političku scenu kao nezavisni kandidat na izborima, Begić ponovo odlazi iz te profesije i osniva televizijski kanal "TOK" koji je u kratkom vremenskom periodu postigao prepoznatljivost. Inače, ni novinarstvo Begiću nije strani poziv iako je po struci građevinski inženjer.

Ukoliko u subotu bude izabran u Glavni odbor SDP-a, Begić će i zvanično postati njihov član zbog čega će vjerovatno prestati da se bavi novinarstvom. Prema našim nezvaničnim informacijama, plan Begića i SDP-a je da ponovi kandidaturu za potpredsjednika RS iz reda hrvatskog naroda, samo što bi ovaj put imao podršku SDP-a, a moguće i drugih stranaka iz tog bloka.

Za Glavni odbor SDP-a iz Banje Luke kandidovani su još Vojin Mijatović, Saša Grbić, Alija Beganović, Andrea Gajić, Almin Ibričić, Srđan Jovanović, Dragan Juričević, Filip Novaković, Anes Opardija, Rusmir Osmančević, Radomir Predojević, Dušica Savić, Milica Šikić, Boris Šukalo, Aleksandar Vranješ i Aleksandar Vuković.

# IVAN BEGIĆ
# SDP BIH
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