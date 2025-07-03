Otvoren Objekt B pritvorske jedinice KPZ poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu

Federalni ministar pravde Vedran Škobić i direktor KPZ Sarajevo Munib Isaković danas su otvorili Objekt B pritvorske jedinice, te prateće objekte Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu prema Blažuju.

Riječ je o objektu za smještaj 55 pritvorenih osoba površine 4.000 m2, od ukupnih 12.000 m2 novoizgrađenih objekata kompleksa, a koji su visoke energetske efikasnosti sa sistemom vatrodojave, sigurnosnim sistemima kontrole pristupa i kretanja unutar i van objekta.

Evropski standardi

Škobić je izjavio da ga raduje što su uslovi u tom objektu u skladu s evropskim standardima a posebno što su poboljšani uslovi rada zatvorskih policajaca.

Dodao je da je to samo još jedan dokaz da je Vlada Federacije BiH jasno opredijeljena za poboljšanje uslova rada kao i uslova za izdržavanje kazne u skladu s međunarodnim konvencijama.

- Jačanjem kaznenog sistema šaljemo poruku kriminalu i svim devijantnim ponašanjima u državi da imamo prostora za njih i da će svi koji se usude raditi protiv zakona biti zbrinuti ovdje - poručio je Škobić.

Isaković je rekao da izgradnjom tog kompleksa Federacija dobija savremenu pritvorsku jedinicu koja značajno doprinosi jačanju sistema za izvršenje krivičnih sankcija i jačanju vladavine prava.

Visoka sigurnost

Izgradnja i proširenje kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu visoke sigurnosti za boravak 220 pritvorenika i 40 osuđenih osoba u svom punom kapacitetu započeta je 2020., s ciljem povećanja postojećih kapaciteta, te izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice iz centra Sarajeva.

Izgradnju su finansirali Vlada Federacije BiH u iznosu od oko 11 miliona KM i Evropska unija u iznosu od oko devet miliona KM putem paketa predpristupne pomoći Evropske unije za BiH (IPA fond).