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"RECIPROČNE MJERE"

Vuković pozvao Babalja da pokrene smjenu Marinka Čavare: Ako oni mogu blokirati izbor ministra sigurnosti, može i HDZ ostati bez člana kolegija

On očekuje većinsko izjašnjavanje poslanika Predstavničkog doma za smjenu Čavare

Nenad Vuković. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

9.7.2025

Reagirajući na jučerašnju izjavu Marinka Čavare da je opozicija iz Republike Srpske "propustila šansu", delegat u Domu naroda PSBiH Nenad Vuković je zatražio njegovu smjenu s pozicije člana Kolegija u PD PSBiH.

- Pozivam člana kolegija PD PSBiH iz reda srpskog naroda Darka Babalja da pokrene smjenu člana kolegija iz reda hrvatskog naroda Marinka Čavare. To treba da bude odgovor na narative funkcionera HDZ-a koji uporno ucjenjuju i politički potcjenjuju nas iz opozicije iz RS. Ako mogu oni blokirati imenovanje ministra bezbjednosti iz reda srpskog naroda, onda može i HDZ ostati bez člana Kolegija Predstavničkog doma PSBiH. To su jednostavne stvari, što bi Tramp rekao "recipročne mjere". Nadam se da će kolege iz HDZ-a shvatiti da oni nisu u poziciji da određuju drugima ko šta može da bude, a da oni pri tome ostaju nedodirljivi - kazao je Vuković.

On očekuje većinsko izjašnjavanje poslanika Predstavničkog doma za smjenu Čavare.

- Ne znam da li je moguće da se na današnjoj sjednici PD PSBiH smjena stavi na dnevni red. Ali, kad god to bilo, situacija je takva da on ima podršku samo HDZ-ova četiri i Dodikovih osam poslanika što predstavlja 12 od ukupno 42 poslanika. Za sve ostale poslanike vjerujem da bi glasali za njegovo razrješenje - pojašnjava.

Vuković ističe da opozicija iz RS generalno ne želi konflikt i da imaju respekt prema politici HDZ-a, ali da insistiraju na uvažavanju.

- Pored čestih izjava na račun predstavnika opozicije "da smo propustili šansu" ili "da nemamo kapaciteta", u aktuelnom trenutku smo u situaciji da je HDZ direktno odgovoran što je pozicija ministra iz srpskog u rukama funkcionera iz reda hrvatskog naroda. To je nedopustivo i nema opravdanja jer je Ustavom definisano da mora biti balans u zastupljenosti konstitutivnih naroda u Savjetu ministara BiH - kazao je Vuković.

# HDZ
# DARKO BABALJ
# NENAD VUKOVIĆ
# MARINKO ČAVARA
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