Dizdar najavio krivične prijave zbog sramotnog incidenta u Srebrenici: Nulta tolerancija prema mržnji, negiranju i provokacijama

U Srebrenici je jučer obilježena trideseta godišnjica od genocida i klanjana je dženaza te obavljen ukop još sedam žrtava, a navečer je, samo nekoliko sati nakon ukopa nastavljena sramotna tradicija organizovanja slavlja kod crkve u Srebrenici.

- Povodom sinoćnjeg incidenta u Srebrenici, kada su na dan obilježavanja genocida sa razglasa puštane pjesme kojima se veličaju ratni zločini i širi govor mržnje, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će putem Službe za pravnu podršku povratnicima podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH zbog postojanja osnova sumnje na počinjenje krivičnog djela iz člana 145a. Krivičnog zakona BiH – Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. S obzirom na dostupni dokazni materijal koji je objavio potpredsjednik entiteta RS, Ćamil Duraković, očekujemo brzo i efikasno postupanje nadležnih institucija, otkrivanje i sankcionisanje odgovornih osoba. Nulta tolerancija prema mržnji, negiranju i provokacijama – posebno na tlu Srebrenice, gdje je počinjen genocid – poručio je Dizdar u objavi.