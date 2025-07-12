Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SLAVLJE KOD CRKVE

Dizdar najavio krivične prijave zbog sramotnog incidenta u Srebrenici: Nulta tolerancija prema mržnji, negiranju i provokacijama

Na dan obilježavanja genocida sa razglasa puštane pjesme kojima se veličaju ratni zločini

Nerin Dizdar. Fena

A. O.

12.7.2025

U Srebrenici je jučer obilježena trideseta godišnjica od genocida i klanjana je dženaza te obavljen ukop još sedam žrtava, a navečer je, samo nekoliko sati nakon ukopa nastavljena sramotna tradicija organizovanja slavlja kod crkve u Srebrenici.

Tim povodom, ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Nerin Dizdar najavio je podnošenje tužbe prema počiniocima ovog krivičnog djela.

Objava ministra Dizdara. Screenshot

- Povodom sinoćnjeg incidenta u Srebrenici, kada su na dan obilježavanja genocida sa razglasa puštane pjesme kojima se veličaju ratni zločini i širi govor mržnje, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će putem Službe za pravnu podršku povratnicima podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH zbog postojanja osnova sumnje na počinjenje krivičnog djela iz člana 145a. Krivičnog zakona BiH – Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. S obzirom na dostupni dokazni materijal koji je objavio potpredsjednik entiteta RS, Ćamil Duraković, očekujemo brzo i efikasno postupanje nadležnih institucija, otkrivanje i sankcionisanje odgovornih osoba. Nulta tolerancija prema mržnji, negiranju i provokacijama – posebno na tlu Srebrenice, gdje je počinjen genocid – poručio je Dizdar u objavi. 

Podsjetimo, na reportoaru je Baja Mali Knindža.

# ĆAMIL DURAKOVIĆ
# GENOCID
# NERIN DIZDAR
# RS
# SREBRENICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.