30 godina nakon genocida: 11. juli i u Vašingtonu proglašen Danom sjećanja na Srebrenicu

Gradonačelnica Vašingtona (Washington), Mjuriel Bouser (Muriel Bowser) donijela je proklamaciju kojom se 11. juli proglašava Danom sjećanja na Srebrenicu. U tekstu ovog dokumenta gradonačelnica glavnog grada SAD-a podsjeća da se ove godine u Srebrenici obilježava godišnjica genocida u kojem je 1995. godine ubijeno više od 8.000 muškaraca i dječaka, uglavnom bosanskih muslimana.

- Budući da je genocid raselio više od 2 miliona ljudi, od kojih su hiljade obnovile živote u gradovima širom svijeta i u našoj zemlji, uključujući i Vašington DC, budući da su stanovnici Distrikta Kolumbija (Columbia) uveliko obogaćeni prisustvom bosanskih Amerikanaca koji dijele našu zajedničku posvećenost temeljnim vrijednostima demokratije, ljudskih prava i samoopredjeljenja i budući da stojimo u svečanom sjećanju s bosanskom dijasporom, odajući počast životima izgubljenim u Srebrenici, ujedinjeni u podršci preživjelima dok zajedno težimo budućnosti izgrađenoj na pravdi, iscjeljenju i miru, ja, gradonačelnica Vašingtona, ovim proglašavam 11. juli Danom sjećanja na Srebrenicu – navodi se u proklamaciji.