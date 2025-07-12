Ademović i Softić primili delegaciju Savjetodavne skupštine Kraljevine Saudijske Arabije

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Grupe prijateljstva PSBiH za Afriku i države Bliskog istoka Kemal Ademović i član Grupe prijateljstva Safet Softić sastali su se u Sarajevu sa članovima Grupe prijateljstva za BiH u Savjetodavnoj skupštini Kraljevine Saudijske Arabije, koje je predvodio predsjedavajući Saudijsko-bh. grupe parlamentamog prijateljstva, general major Abdulrahman bin Sanhat Al-Harbi.

Tokom sastanka članovi Grupe prijateljstva PSBiH izrazili su duboku zahvalnost gostima iz Kraljevine Saudijske Arabije (KSA) na posjeti i prisustvu obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Istaknut je značaj kontinuiranog njegovanja sjećanja na žrtve genocida, te naglašena važnost zajedničkog djelovanja na sprečavanju sličnih zločina u budućnosti.

Na sastanku, koji je protekao u duhu međusobnog razumijevanja i prijateljskih bilateralnih odnosa dvije zemlje, izražena je spremnost za dalje jačanje bilateralnih odnosa na svim nivoima, uključujući turističku, ekonomsku, kulturnu i parlamentarnu saradnju.

S tim u vezi, obje strane su se složile da će nastaviti da rade na unapređenju međuparlamentarne saradnje, zaključivanju važnih bilateralnih sporazuma, te realizaciji projekata od obostranog interesa.

Razgovarano je i o mogućnostima intenziviranja trgovinske razmjene i investicija.

Pozdravljena je činjenica da je BiH i ovog ljeta ukinula vize za sve državljane KSA, što je ocijenjeno kao dokaz pune spremnosti BiH za jačanje saradnje na svim poljima.

Izraženo je očekivanje da će Kraljevina također olakšati ulazak bh. građana u tu državu, posebno kad je riječ o nosiocima diplomatskih pasoša.

Sastanak je potvrdio obostranu želju za jačanjem veza i produbljivanjem saradnje između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije, uz poseban naglasak na zajedničko sjećanje i posvećenost miru.

Današnjem sastanku prisustvovao je i ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u BiH Osamah Dakhel Al – Ahmadi, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.