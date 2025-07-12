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TRADICIONALNI PERFORMANS

"Nema te na kahvi": Fildžani na mostovima u Goraždu i Ustikolini za žrtve genocida u Srebrenici

Na ovaj simboličan način Goraždani dijele bol s majkama Srebrenice

Goraždani postavljaju 8.372 fildžana na mostu Alije Izetbegovića preko rijeke Drine - Avaz
Goraždani postavljaju 8.372 fildžana na mostu Alije Izetbegovića preko rijeke Drine - Avaz
Goraždani postavljaju 8.372 fildžana na mostu Alije Izetbegovića preko rijeke Drine - Avaz
Goraždani postavljaju 8.372 fildžana na mostu Alije Izetbegovića preko rijeke Drine - Avaz
Goraždani postavljaju 8.372 fildžana na mostu Alije Izetbegovića preko rijeke Drine - Avaz
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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

12.7.2025

Kao i prethodnih godina, dan nakon dženaza u Potočarima, Goraždani postavljaju 8.372 fildžana na mostu Alije Izetbegovića preko rijeke Drine u centru grada. 

Performansom "Nema te na kahvi" nakon himne BiH, zvuke Srebreničkog inferna i stihove, bez ikakvih zvaničnih obraćanja, na simboličan način Goraždani dijele bol s majkama Srebrenice, koje su godinama čekale svoju djecu, muževe, braću i rođake, a koji nikada nisu došli.

- Svake godine potvrđujemo da pamtimo žrtve genocida u Srebrenici. Njima su uzeli budućnost, ali nama ne mogu uzeti sjećanje na njih. To ćemo raditi i narednih godina zajedno s velikim brojem naših sugrađana. Ponosni smo, jer iako smo rođeni nakon genocida mi smo tu da ih se sjećamo u našim dovama i da budemo podrška preživjelima - kazala je Lejla Borović, članica Mreže mladih Muftijstva goraždanskog koja organizira ovaj događaj.

Ovakav performans istovremeno se organizira i na Omladinskom mostu u Ustikolini. I ovog 12. jula na mostovima preko rijeke Drine ostaje nacrtan Cvijet Srebrenice, simbol genocida, kao dokaz odlučnosti da sjećanje bude trajno sačuvano.

# GENOCID
# SREBRENICA
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