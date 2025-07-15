U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: NiP primao novac od kartela?

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte kako je pokrenuta istraga oko toga da li je NiP primao novac od kartela.

Prema Sky prepiskama, članovi narkokartela su pisali o finansiranju NiP-a. Gačanin pisao da vezu do stranke koju vodi Elmedin Konaković imaju "preko brata". Tužilaštvo BiH je naredilo istragu SIPA-i i CIK-u.

Čitajte i o tome kako je potvrđena prva optužnica POSKOK-a. O tome i o samom radu novog odjela govorio je Hrvoje Čabrajić.

Žalba Tužilaštva urodila plodom. Marko Šljivić, koji je nesavjesnom vožnjom usmrtio troje ljudi, vraćen u pritvor.

Čitajte i kako Neum uskoro očekuje vrhunac sezone.

Mostar se zadnjih dana bori s velikim požarima, a u pojedinim dijelovima je vatra prišla i kućama.

Na stranicama jet seta otkrivamo koje regionalne zvijezde nastupaju u Sarajevu ovog ljeta.

Iz GI-TOC-a govore koliko trenutno u regiji djeluje mreža za krijumčarenje migranata.

Profesor na FPN-u Elmir Sadiković govorio je za "Dnevni avaz" o o političkim temama, a osvrnuo se i na godišnjicu genocida u Srebrenici.

Prof. dr. prim. Azra Bureković govorila je o endokrinološkim autoimunim bolestima.

Analizirali smo i u kojoj su fazi saobraćajni projekti u Sarajevu, koji se najavljuju dugi niz godina.

Na sportskim stranama čitajte o revanš meču prvog pretkola Lige prvaka između Zrinjskog i Virtusa.

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