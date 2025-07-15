Ministarstvo odbrane BiH raspisalo javni konkurs: Prilika za mlade iz BiH koji žele na vojnu akademiju

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je javni konkurs za izbor kadeta za školovanje na Vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Grčke za školsku godinu 2025/2026.

Konkurs se odnosi na školovanje šest kadeta od kojih tri na Vojnoj akademiji kopnene vojske, jedan na Vazduhoplovnoj akademiji i dva keta smjer medicina i smjer ekonomija za školovanje na Vojnoj akademiji za oficire u službama.

Opći uslovi konkursa se odnose na to da kandidat mora biti državljanin Bosne i Hercegovine; da je zdravstveno sposoban za službu u Oružanim snagama te da je propisno vakcinisan/a i da nije nosilac zaraznih bolesti; da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci; da nije prethodno otpušten iz državne službe, pravnog lica ili vojske zbog discipline ili povrede službene dužnosti u posljednje tri godine; da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane; da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti.

Posebni uslovi za kandidate su:

- završena srednja škola IV stepen (gimnazija ili neka druga četverogodišnja škola na osnovu koje se stiče pravo upisa na ustanove visokog obrazovanja),

- da je minimalan prosjek općeg uspjeha iz sva četiri razreda najmanje vrlodobar uspjeh (kandidati/kinje sa prosjekom ocjena odličan će imati prednost ako dva ili više kandidata/kinje imaju jednak ukupan broj bodova),

- poznavanje engleskog jezika (test ALCPT – minimalno 60 bodova),

- da nije mlađi/a od 18 i stariji/a od 21 godine za Vojnu akademiju Kopnene Vojske, Vazduhoplovnu vojnu akademiju i Vojnu akademiju za oficire sanitetske službe, odnosno 20 godina za Vojnu akademiju za oficire službe – smjer medicina, na dan 30.09.2025. godine,

- poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet),

- da je tokom školovanja u srednjoj školi imao/la predmet matematiku,

- da je prosjek ocjena iz matematike vrlodobar u posljednje dvije godine u kojima je imao/la predmet matematiku,

- da kandidati nisu oženjeni/udati ili razvedeni, da nisu u drugom stanju i da nemaju zakonsku obavezu izdržavanja djece.

- fizička spremnost: kandidati/kinje moraju imati dobru fizičku spremnost, koja će biti provjerena kroz sljedeće discipline: trbušnjaci, sklekovi, trčanje na 3200 m.

- Kandidati/kinje za Vazduhoplovnu vojnu akademiju - smjer pilot ne smiju imati visinu veću od 1,90 m i visinu trupa veću od 1 m. Vid i sluh kandidata moraju biti odlični.

- Kandidati/kinje će biti testirani u vidu psiho testa, općeg znanja, poznavanja engleskoj jezika, test fizičke spremnosti i na kraju intervju. Eliminacioni uslovi su uspješno položen psiho test, test fizičke spremnosti, engleskog jezika i ljekarski pregled.

Sigurnosna provjera

Sigurnosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinje izvršit će nadležni sektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje obavit će nadležna ustanova u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.