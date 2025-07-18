Posmatrački let iznad BiH u skladu s Ugovorom "Otvoreno nebo"

Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine će, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom komunikacija i transporta i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizovati posmatrački let Republike Francuske, Savezne Republike Njemačke, Republike Hrvatske, Republike Mađarske i Republike Češke, u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora „Otvoreno nebo“, u periodu od 21.07. do 25.07. 2025. godine.

Ovom prilikom, obavještavaju se građani da se radi o najavlјenoj aktivnosti, u toku koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i transporta, te da nema potrebe za zabrinutošću i strahom. Posmatrački let će biti izvršen avionom zračnih snaga Republike Francuske (A319 OH).

Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta će biti usaglašeni u toku zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacija na Međunarodni aerodrom „Sarajevo“. Snimanje teritorije se vrši senzorima certifikovanim u skladu s odredbama Ugovora, nakon pregleda od strane pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Ugovor “Otvoreno nebo” predstavlјa jedan od sigurnosnih aranžmana koji zemlјama članicama omogućava snimanje teritorije zemlјe iznad koje se obavlјa posmatrački let u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i aktivnostima. Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom Ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova kako iznad teritorije Bosne i Hercegovine tako i iznad teritorije drugih zemalјa članica.