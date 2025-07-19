Konačna tužilačka odluka u predmetu protiv direktora "Standarda" nije donesena

Konačna tužilačka odluka u predmetu koji se u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona , Područnom uredu Konjic, vodi protiv Samira Memića, direktora JKP „Standard“ d.o.o. Konjic, osumnjičenog za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH, još nije donesena.

Namjenska sredstva

Podsjetimo, radi se o namjenskim sredstvima iz budžeta Grada Konjica tom preduzeću, a koja su, prema našim informacijama, dodijeljena za uređenje Gradske deponije i groblja.

Kako nam je potvrđeno iz Tužilaštva HNK, rad na ovom predmetu, zapravo, i dalje traje.

- Trenutno se provode određene istražne radnje, odnosno dodatna vještačenja. S ciljem zaštite istrage više detalja u ovom trenutku ne možemo iznositi u javnost - odgovorili su za „Dnevni avaz“ iz Tužilaštva HNK.

Do sada su, po zaprimanju krivične prijave, u okviru poduzetih mjera i radnji, saslušali svjedoke te izuzeli dokumentaciju iz „Standarda“ , kao i naredili finansijsko vještačenje i dopunu tog vještačenja, čiji im je nalaz dostavljen. Također su, prema naredbama Općinskog suda u Konjicu iz „Standarda“ izuzeli dodatnu dokumentaciju, ali i iz Grada Konjica.

Cjelokupna analiza

Sudeći prema posljednjem odgovoru iz Tužilaštva HNK, nakon cjelokupne analize dostavljene dokumentacije, posegnuli su za dodatnim vještačenjima u ovom predmetu. Vrhovni sud FBiH je, podsjetimo, u februaru ove godine potvrdio presudu Kantonalnog suda u Mostaru kojom je utvrđeno da je tuženi Memić s čak petnaest diskriminatornih radnji narušavao pravo uposlenice ove firme Elme Fejzagić na jednako postupanje, povređivao njeno dostojanstvo, zastrašivao je i stvarao neprijateljsko okruženje, te narušavao njeno zdravlje.

Koncem maja, Gradsko vijeće Konjic je donijelo odluku o imenovanju Nadzornog odbora u JKP „Standard“ d.o.o. Konjic, nakon što je prethodnom u kojem su bili Benjamin Zerem, Belma Sokolović i Amer Cero istekao mandat. Tako su za članove Nadzornog odbora, u ime osnivača, imenovani Zaim Lukomirak, Ajdin Tinjak i Almir Alić.