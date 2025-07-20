Saobraćaj pojačan na većini putnih pravaca u BiH

Zbog završetka sedmice i aktuelne sezone godišnjih odmora, saobraćaj je pojačan na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Posebno gust promet zabilježen je na jugu zemlje, gdje se najintenzivnije saobraćajne gužve registruju na magistralnom putu M17 Sarajevo–Mostar i to na dionicama u blizini Konjica i Jablanice, kao i na prilazu Mostaru, gdje dolazi do povremenih usporavanja i kraćih zastoja u saobraćaju.

Vozačima se savjetuje dodatna opreznost, kao i strpljenje prilikom prolaska kroz frekventna područja.

Na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša i Zupci duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

- Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama – kažu iz BIHAMK-a.

Radovi na putu

Počeli su radovi na magistralnoj cesti Jablanica-Prozor, u naselju Mirci (na izlazu iz Jablanice). Na mjestu radova postavljen je semafor i saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Doboj-Banja Luka, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Podsjeća se da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Aktivna klizišta

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), kažu iz BIHAMK-a.

Povodom održavanja sportske manifestacije auto trke, danas u vremenu od 10:00 do 17:00 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak. Za vrijeme obustave, saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni pravac Vlasenica-Kladanj-Sarajevo.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati)