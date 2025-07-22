Bazeni Bentbaša i daljnja ulaganja u Darivu

Općina Stari Grad Sarajevo predala je novi idejni projekat za rekonstrukciju bazena Bentbaša, koji nisu u funkciji već 16 godina. - Projekat koji je prethodna administracija pompezno najavljivala odbijen je od strane Komisije za nacionalne spomenike BiH, nakon dvije godine procedure. Nadamo se brzom odgovoru na novi idejni projekat koji smo dostavili. Znam da, nakon 16 godina čekanja, svi žele što prije vidjeti obnovljene bazene, ali za to će ipak trebati nekoliko godina - naglasio je načelnik Općine Irfan Čengić.

Kako je pojasnio, prije svega, potrebno je da viši nivoi vlasti daju sve saglasnosti na idejni projekat, nakon čega slijedi izdavanje urbanističke, a potom i građevinske dozvole. Nakon toga slijedi provođenje tenderskih procedura i osiguranje sredstava za rekonstrukciju bazena. - Poznavajući "brzinu" rada državnih institucija koje daju dozvole, optimističan rok je da ćemo do kraja mandata početi gradnju bazena - istakao je načelnik. Kada je riječ o Darivi, uređeno je i prošireno dječije igralište i sprave za vježbanje na otvorenom. Zahvaljujući EU fondovima, uskoro kreće i uspostava dionice biciklističke staze kroz Stari Grad, na trasi od Darive do Pala.

Sa obilaska . Općina Stari Grad Sarajevo

Nažalost, kantonalne institucije odbile su dati saglasnost za izgradnju sportskih i dječijih igrališta na površini općine ispod koje se zapravo nalazi deponija građevinskog materijala.

- Umjesto najavljene podrške, dobili smo odbijenicu uz obrazloženje da treba “zaštititi prirodu” – odnosno deponiju građevinskog otpada iznad koje je posađena trava. Često me pitaju zašto, kao neke općine u ostatku BiH, ne gradimo u zaštićenim zonama, vojnim objektima i državnoj imovini bez saglasnosti. Međutim, to za nas nije opcija – jer ono što prolazi drugima, Starom Gradu se ne prašta - rekao je načelnik Čengić.