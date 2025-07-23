Općina Novo Sarajevo proširila šalter salu i ukinula CIPS

Građani s područja općine Novo Sarajevo više nisu dužni dostavljati tzv. CIPS potvrdu (potvrdu o prebivalištu) prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje svojih prava.

Umjesto toga, Općina će te podatke pribavljati službenim putem, direktno iz nadležnih evidencija.

U saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) Općina Novo Sarajevo je provela postupak i potpisala ugovor kojim se omogućava direktan pristup podacima iz službenih evidencija.

Na ovaj način se građanima pojednostavljuje procedura, smanjuju troškovi i štedi vrijeme, a organi uprave djeluju efikasnije, ekonomičnije i u skladu sa zakonom uređenom obavezom svakog organa.

Ovom prilikom, u šalter sali Općine Novo Sarajevo službenike su posjetili načelnica Benjamina Karić i vijećnik Općinskog vijeća Ahmed Kosovac, koji je inicirao ukidanje CIPS-a.

Pored ovoga, u cilju smanjenja gužvi, načelnica Benjamina Karić je zatražila da se sala modernizira i proširi sa dodatnim šalterima, u cilju bolje usluge građanima.

Od sredine maja, ovjera dokumenata je dostupna u sedam mjesnih zajednica (Hrasno brdo, Pofalići I, Pofalići II, Gornji Velešići, Velešići, Vrača i Gornji Kovačići, svakim radnim danom, tokom radnog vremena), a svim građanima dostupna je i nova usluga, beskontaktna kupovina kantonalnih administrativnih markica putem POS terminala.

Općina Novo Sarajevo planira i dalje nastaviti raditi na unapređenju usluga za svoje građane.