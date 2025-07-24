Video / Svi putevi vode u Krajinu: Iz Martin Broda krenula prva etapa Una regate

Ovogodišnje izdanje Una regate zvanično je otvoreno sinoć bogatim kulturno zabavnim programom, dok je jutros počela prva etapa.
Očekuje se da učesnici u popodnevnim satima stignu do Kulen Vakufa, gdje će napraviti kraću pauzu, a onda se uputiti prema Štrbačkom buku
Podsjećamo, jučer su se učesnici okupili u Martin Brodu, odakle je počela etapa do Kulen Vakufa.
Prvi dan takmičarskog programa trebao bi biti okončan u večernjim satima.
Sinoć su u Martinu Brodu nastupali Nejra Karabegović, Faruk Pečenković, Zosko & Folk Fingersi, Mirza Malkoč i Dženan Rakić Džengiz.
Očekuje se da Una regata okupi desetine hiljada turista iz svih krajeva BiH, ali i drugih zemalja Evrope.
Podsjećamo, još prije dva dana su u revijalnom dijelu kajakaši se spustili iz Donje Suvaje, izvorišta Une, u Hrvatskoj do "Laćinog mosta" u Beglucima.
