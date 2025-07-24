Video / Svi putevi vode u Krajinu: Iz Martin Broda krenula prva etapa Una regate

Ovogodišnje izdanje Una regate zvanično je otvoreno sinoć bogatim kulturno zabavnim programom, dok je jutros počela prva etapa.

Podsjećamo, jučer su se učesnici okupili u Martin Brodu, odakle je počela etapa do Kulen Vakufa.

Očekuje se da učesnici u popodnevnim satima stignu do Kulen Vakufa, gdje će napraviti kraću pauzu, a onda se uputiti prema Štrbačkom buku.

Prvi dan takmičarskog programa trebao bi biti okončan u večernjim satima.

Sinoć su u Martinu Brodu nastupali Nejra Karabegović, Faruk Pečenković, Zosko & Folk Fingersi, Mirza Malkoč i Dženan Rakić Džengiz.