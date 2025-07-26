Spektakl na Uni: Blobbing, Halid i hiljade osmijeha u Bihaću

Večernji program 51. Internacionalne Una regate u Bihaću oduševio je sve učesnike i posjetioce. Nakon nezaboravnog dana na Štrbačkom buku, veslači i gosti uživali su u adrenalinskim trenucima, stvarajući uspomene koje će dugo pamtiti.

Posebnu pažnju privuklo je popularno blobbing takmičenje, koje je donijelo pravu dozu smijeha i uzbuđenja – skokovi, padovi i salta s ogromnog jastuka na vodi zabavljali su publiku, a hrabri skakači prkosili su visinama s gradskog mosta.

Večer je kulminirala nastupom Halida Bešlića, čiji su bezvremenski hitovi ispunili prostor emotivnom i prijateljskom atmosferom.

Regata se iz Bihaća nastavlja prema Bosanskoj Krupi – kroz tunele i netaknutu prirodu Krajine, učesnici će otkriti novo poglavlje ove jedinstvene vodene priče.