NOĆ ZA PAMĆENJE

Spektakl na Uni: Blobbing, Halid i hiljade osmijeha u Bihaću

Adrenalin, muzika i nezaboravna atmosfera na Štrbačkom buku, regata nastavlja ka Bosanskoj Krupi

M. Až.

26.7.2025

Večernji program 51. Internacionalne Una regate u Bihaću oduševio je sve učesnike i posjetioce. Nakon nezaboravnog dana na Štrbačkom buku, veslači i gosti uživali su u adrenalinskim trenucima, stvarajući uspomene koje će dugo pamtiti.

Posebnu pažnju privuklo je popularno blobbing takmičenje, koje je donijelo pravu dozu smijeha i uzbuđenja – skokovi, padovi i salta s ogromnog jastuka na vodi zabavljali su publiku, a hrabri skakači prkosili su visinama s gradskog mosta.

Večer je kulminirala nastupom Halida Bešlića, čiji su bezvremenski hitovi ispunili prostor emotivnom i prijateljskom atmosferom.

Regata se iz Bihaća nastavlja prema Bosanskoj Krupi – kroz tunele i netaknutu prirodu Krajine, učesnici će otkriti novo poglavlje ove jedinstvene vodene priče.

# BIHAĆ
# UNA REGATA
# HALID BEŠLIĆ
