Haos iznad Sarajeva: Dva aviona nisu mogla sletjeti

Dva putnička aviona kružila su danas, 26. jula, iznad Sarajeva u popodnevnim satima, ne uspijevajući da slete na pistu Međunarodnog aerodroma Sarajevo zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uslova.

Snažni udari vjetra i nestabilne vremenske prilike onemogućavali su sigurno slijetanje, zbog čega su piloti bili primorani produžiti let, čekajući da se uvjeti u zraku poboljšaju.

Letovi su dolazili iz Rima i Dubaija, a po dolasku iznad teritorije Bosne i Hercegovine, suočili su se s jakom turbulencijom i promjenljivim smjerom vjetra. Tokom čitavog manevra avioni su bili u stalnoj komunikaciji s kontrolom leta.

Oko 17:45 sati, nakon što su se vremenski uvjeti donekle stabilizirali, oba aviona su uspješno sletjela na Sarajevski aerodrom.

Meteorolozi su još ranije najavili promjenu vremenskih prilika. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, do kraja sedmice očekuju se obilne padavine i nestabilno vrijeme širom zemlje.