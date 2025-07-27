Avioni tzv. "VRS" idu u staro željezo: "Orao", "Galeb-4" i "Jastreb" nemaju budućnost u Oružanim snagama BiH

Petnaestak aviona tzv. "VRS", koji se nalaze na aerodromu Mahovljani kod Banje Luke, najvjerovatnije će završiti kao staro željezo. Riječ je o letjelicama tipa Orao, Galeb-4 i Jastreb, za koje ne postoji ni interes za obnovu ni tržište na kojem bi mogli biti prodani.

U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine navode da su ovi avioni proglašeni viškom te da ih niko ne planira vratiti u funkciju.

- Sve letjelice fiksnih krila koje su smještene na lokaciji Mahovljani, po Rješenju o oglašavanju viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava za OS BiH broj: 11-03-25-2332/09, od 14. maja 2009. godine, nalaze se u statusu viškova. Ministar odbrane BiH je posebnom odlukom 2022. godine delegirao zadatke Komisiji za sprovođenje postupaka rješavanja viškova pokretne imovine, u skladu sa nadležnostima definisanim Sporazumom o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini. Rješavanje navedenih avionsko-tehničkih materijalnih sredstava povezano je sa odlukom koja je u nadležnosti Predsjedništva BiH - naveli su iz Ministarstva.

Skromne šanse da ponovo polete

Vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić kaže za Nezavisne novine da su šanse da ti avioni ikada više polete vrlo male, iako bi tehnički to bilo moguće.

- Realno, jako su skromne šanse da oni ponovo polete. Mogu eventualno da se iskoriste za izlaganje u nekom muzeju. Ako sve to propadne, onda možda da se pokuša pronaći neki kolekciona - kaže Radić.

Prema njegovim riječima, riječ je o letjelicama koje se nalaze u zaštićenim hangarima, što ih je sačuvalo od propadanja. Dodaje da kolekcionari pokazuju najviše interesa za G-4.

Cijena previsoka, kupaca nema

Radić navodi primjer iz Crne Gore, gdje je za Galeb-4 traženo čak milion eura po komadu, što je više od cijene remonta.

- Na kraju su jedan dali Slovencima za izlaganje u muzeju u zamjenu za neke stare topove za počasne paljbe - kazao je.

Ističe da su avioni u Banjoj Luci mlađi i manje korišteni od nekih koji i danas lete u Srbiji, SAD-u i drugim državama, ali da bi njihova revitalizacija bila skupa i da za to nema političke volje ni interesa.

Srbija pokazivala interes

Nakon formiranja Oružanih snaga BiH, potpisan je sporazum prema kojem se višak vojne opreme može prodati, pri čemu 80 posto prihoda ide entitetu iz kojeg oprema dolazi, dok ostatak ide za potrebe vojske, nakon pokrića troškova.

- Srbija je jedno vrijeme pokazivala interes za banjalučke orlove, ali je sve stalo, dijelom i zbog toga što modernizacija tih aviona u Srbiji nije prošla onako kako se očekivalo - kazao je Radić.

Zaključuje da je jedina realna opcija da se pojavi bogati kolekcionar koji bi bio spreman investirati u restauraciju jednog od ovih aviona.

- Kad su u pitanju ovakvi avioni, uobičajeno u svijetu je da takvi avioni idu privatnim kolekcionarima s puno para koji sebi mogu da priušte takve igračke - naglasio je Radić.