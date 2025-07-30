Nelegalni radovi uz izvor rijeke Plive: Aktivisti čekaju policiju

Samo 300 metara od samog izvora rijeke Plive, jednog od najvažnijih izvora pitke vode u Bosni i Hercegovini, bager je jutros započeo s radovima u riječnom koritu i to, kako tvrde aktivisti, bez ikakve dozvole.
Grupa građana okupljena pod imenom Čuvari Plive alarmirala je policiju, koja bi uskoro trebala stići na lice mjesta.
Teška mehanizacija
Aktivisti su zabilježili video i foto materijal koji prikazuje kako teška mehanizacija narušava prirodni ambijent rijeke, u zoni koja je poznata po netaknutoj prirodi, kulturnom naslijeđu i turističkoj vrijednosti.
-Zvali smo inspekciju, ali se niko ne javlja. Inspektor iz Šipova je nedostupan, pa smo se obratili policiji. Radovi se izvode bez ikakvog obavještenja, bez table o dozvoli, ovo se ne smije raditi, izjavio je za Buku Stanko Đukić iz grupe Čuvari Plive.
Prema njegovim riječima, radovi se odvijaju u blizini stare, restaurirane protočne hidrocentrale koja je ranije imala sve potrebne dozvole. Međutim, ono što se sada dešava na terenu, kako kaže, izlazi izvan zakonskih okvira i ozbiljno prijeti okolišu.
Teren pun kulturne baštine
-Ovdje su stari mlinovi, objekti od velikog značaja za lokalnu zajednicu i turizam. Ovo nije samo obična rijeka, ovo je ponos regije. A sada bager bukvalno kopa direktno u rijeci, upozorava Đukić.
Na video snimcima koje su objavili Čuvari Plive, jasno se vidi kako se teška mehanizacija kreće kroz vodu, a zemlja i kamenje završavaju u riječnom toku. Iz grupe kažu da se neće povući s terena dok ne dođe policija, te pozivaju nadležne institucije da hitno reaguju.