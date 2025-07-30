Nelegalni radovi uz izvor rijeke Plive: Aktivisti čekaju policiju

Samo 300 metara od samog izvora rijeke Plive, jednog od najvažnijih izvora pitke vode u Bosni i Hercegovini, bager je jutros započeo s radovima u riječnom koritu i to, kako tvrde aktivisti, bez ikakve dozvole.

Grupa građana okupljena pod imenom Čuvari Plive alarmirala je policiju, koja bi uskoro trebala stići na lice mjesta.

Teška mehanizacija

Aktivisti su zabilježili video i foto materijal koji prikazuje kako teška mehanizacija narušava prirodni ambijent rijeke, u zoni koja je poznata po netaknutoj prirodi, kulturnom naslijeđu i turističkoj vrijednosti.