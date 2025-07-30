Rimac dao saglasnost: Pilav je novi direktor KCUS-a

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, nakon godinu i po prepucavanja, dobio je novog direktora.

Ministar zdravstva FBiH Nediljko Rimac (HDZ 1990) dao je saglasnost na njegovo imenovanje, čime je okončana trakavica oko izbora.

Njega je predložio Upravni odbor KCUS-a, nakon što ministar Rimac nije dao saglasnost prvorangiranom kandidatu Ismetu Gavrankapetanoviću.

Alen Pilav je bio drugorangirani kandidat na konkursu.

Nakon što je Sebija Izetbegović napustila direktorsku poziciju, on je obnašao funkciju vršioca dužnosti direktora, a onda ga je naslijedila Hajrija Maksić.

Dr. Alen Pilav je doktor medicinskih nauka i priznati stručnjak iz oblasti torakalne hirurgije. Na KCUS-u je zaposlen od 1992., kada je kao apsolvent na Ortopedskoj klinici KCUS-a pomagao u zbrinjavanju ranjenika u opkoljenom gradu.

Član je Evropskog udruženja torakalnih hirurga, Evropskog respiratornog udruženja, Evropskog udruženja endoskopske hirurgije i Udruženja endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine. Ranije je bio član Upravnog odbora JU Dom zdravlja KS, član UO ZZO KS i Upravnog vijeća ZZJZ FBiH.