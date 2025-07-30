Lagumdžija u UN-u: BiH je 1992. priznala Državu Palestinu, jedino dugoročno rješenje ono s dvije države

Ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija obratio se na međunarodnoj konferenciji na visokom nivou za mirno rješavanje palestinskog pitanja i provedbu rješenja o dvjema državama.

Njegovo obraćanje prenosimo u cijelosti.

- Na početku, dozvolite mi da čestitam Francuskoj i Kraljevini Saudijskoj Arabiji na organizaciji ove Konferencije. Bosna i Hercegovina se slaže s izjavom koju je ranije dala Evropska unija, u skladu s našim obavezama koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji smo potpisali s EU.

Diplomatski odnosi

Stav Bosne i Hercegovine o krizi na Bliskom istoku je dugogodišnji i principijelan već decenijama, još od kada je postala članica UN-a 1992. godine. Diplomatski odnosi između Bosne i Hercegovine i Države Palestine uspostavljeni su u maju 1992. godine, u okviru sukcesije, nastavljajući vlastitu diplomatsku praksu bivše SFRJ u odnosu na Državu Palestinu.

Država Palestina je osnovala i otvorila Ambasadu u Sarajevu prije više od 20 godina, radeći na promociji mira i podsticanju svih oblika saradnje između naše dvije zemlje. Izražavamo podršku svim tekućim diplomatskim naporima za okončanje ovog brutalnog rata. Primirje, kao prvi korak, mora se uspostaviti odmah, bezuvjetno i trajno. Civilne žrtve, granatiranjem ili izgladnjivanjem, moraju prestati.

Odgovornost svih odgovornih za terorističke akte i kršenja međunarodnog prava, posebno međunarodnog humanitarnog prava, preduvjet je za napredak. Odgovornost nije opcionalna. Nekažnjivost se ne smije dozvoliti.

Kao zemlja koja je prije tri decenije iskusila važnost humanitarne pomoći koju Ujedinjene nacije pružaju gradovima i enklavama pod opsadom, osuđujemo katastrofalnu humanitarnu situaciju u Gazi i pozivamo Državu Izrael da omogući dostavu humanitarne, posebno medicinske pomoći i hrane svim građanima u Gazi.

Za ovo nema opravdanja, apsolutno nikakvog. U tom smislu, smatramo da je rad UNRWA-e, zajedno s drugim agencijama UN-a, nezamjenjiv kao podrška civilnom stanovništvu. Pozivamo na bezuvjetno oslobađanje svih talaca, s obje strane, posebno civila, žena i djece, što bi dovelo do trajnog okončanja neprijateljstava.

U tom smislu, stav moje zemlje je principijelan i jasan, a to je navedeno i u strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine. Jedino dugoročno rješenje je ono s dvije države, s Državom Palestinom i Državom Izrael, punopravnim članicama Ujedinjenih nacija, koje žive jedna pored druge u miru, sigurnosti i međusobnom priznanju.

Bez mira ništa

Nakon brutalne agresije i rata u Bosni i Hercegovini, genocida u Srebrenici, i bez obzira na to koliko je otvorenih rana ostalo, jedna poruka koju nam je Dejtonski mirovni sporazum prenio je da mir nije sve, ali bez mira ništa nije moguće.

Uz to rečeno, na kraju želim da se zahvalim svih 19 kopredsjedavajućih, predvođenih Francuskom i Kraljevinom Saudijskom Arabijom, što su nam ponudili sveobuhvatnu i akcijski orijentisanu Njujoršku deklaraciju koja može poslužiti kao početna mapa puta za ispunjenje naših zajedničkih ciljeva. Krajnje je vrijeme da se od mudrih riječi prebacimo na konkretna djela na putu od rata i zločina do održivog mira i dostojanstva za sve - naglasio je.